أقدم سمكة رنجة في مصر عمرها 30 مليون سنة.. عالم يكشف

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كشف عالم الحفريات والأستاذ بكلية العلوم والهندسة في الجامعة الأميركية بالقاهرة والأستاذ في قسم الجيولوجيا بجامعة المنصورة، هشام سلام، عن أقدم سمكة رنجة في مصر تم اكتشفاها في صحراء الفيوم عام 2016.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم في مصر، الاثنين.

"كأنها ماتت أمس"

وظهر سلام في فيديو نشره على صفحته في فيسبوك، ممسكاً السمكة بيديه. وقال إنها من فصيلة الرنجة والسردين، موضحاً أن هيكلها عمره حوالي 30 مليون سنة.

كما أضاف أن "السمكة رائعة الجمال، تبدو في حالة رائعة وجميع تفاصيلها موجودة ومحفوظة كأنها ماتت أمس فقط وليس من ملايين السنين".

صخور ومياه عذبة

كذلك أردف أنه تم العثور عليها بين الصخور التي كانت تغمرها المياه العذبة منذ ملايين السنين، رغم أن تلك الأسماك تعيش في المياة المالحة حالياً.

فيما ختم قائلاً إنه تم استخراج السمكة عام 2016، لافتاً إلى أنه يتم تحديد عمرها عن طريق دراسة عمر الصخور من خلال عدة طرق جيولوجية وكميائية.

يشار إلى أن المصريين يحتفلون الاثنين بعيد شم النسيم، المتوارث من حضارة بلادهم القديمة قبل آلاف السنين، والذي يتم فيه تناول سمك السردين والرنجة والفسيخ مع الخس والبيض والبصل الأخضر.