محافظ السويس يفاجئ العاملين بتحليل مخدرات.. فماذا كانت النتيجة؟

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في واقعة هي الأولى من نوعها، قرر محافظ السويس، عبد المجيد صقر، إجراء تحليل مخدرات لجميع العاملين بديوان عام المحافظة ودواوين الأحياء والإدارات الهندسية بشكل مفاجئ.
وأوضح مصدر لـ"القاهرة 24"، أن صقر دعا قيادات المحافظة والعاملين في دواوين الأحياء والإدارات الهندسية والمشروعات للاجتماع من أجل مناقشة الخطط التنموية لتطوير السويس.
غير أنه قبل انتهاء الاجتماع، طلب من الحاضرين عدم الخروج، وسرعان ما دخلت لجنة لإجراء تحليل مخدرات للجميع.
ثبوت تعاطي البعض
كما أضاف المصدر أن قرار المحافظ كان مفاجئاً للجميع، حيث قام بالتنسيق بسرية تامة مع اللجنة المسؤولة عن تحليل المخدرات والتي حضرت إلى السويس دون علم أحد لضمان السرية التامة.
فيما أظهرت نتائج التحليل ثبوت تعاطي بعض العاملين للمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
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