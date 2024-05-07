فيديو لرجل يلقي بزوجته من السيارة ويخطف ابنه.. والسلطات تتدخل

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كشفت السلطات المصرية ملابسات ما تم تداوله لمقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء زوجته من السيارة وخطف أبنائه في دمياط.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا، أمس الاثنين، حول الواقعة، حيث قالت إنه بالفحص تبين أن الواقعة تعود الى تاريخ 24-4-2024، حدثت مشادة كلامية بين نجار وزوجته لخلافات أسرية بينهما، وقام الزوج بتحرير محضر بقسم شرطة ثان دمياط ضد زوجته لعدم اهتمامها بأبنائه وترك مسكن الزوجية.

وعقب ذلك توجه الزوج لمدرسة نجله لرؤيته وقام باصطحابه، فحدثت مشاجرة بينه وبين زوجته فقام بدفعها عنوة فلاحقته لسيارته وتمسكت بالباب الخلفي، إلا أنها سقطت أرضاً.

أضاف البيان، أنه وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رواية الزوجة

من جانبها، وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، قالت الزوجة وتدعى رحمة مصطفى عيسى، إنها تعاني من خلافات زوجية منذ سنة، وإنها تركت منزل الزوجية بصحبة ابنها في يناير الماضي، الا أن الزوج ذهب إلى المدرسة وقام بأخذ الصغير، ما اضطرها إلى عمل محضر في القسم بواقعة الخطف، وصدر لصالحها قرار بتسليم الصغير للأم بسبب حالة النزاع، وعانت من أجل استلام طفلها، وإن الطفل طوال الفترة التي كان فيها مع والده لم يذهب إلى المدرسة ولم يدخل امتحانات الشهور، ولم يسمح لها برؤية الولد طوال هذه الفترة.

وتضيف السيدة أنها في النهاية استلمت طفلها وقررت إرجاعه إلى المدرسة ليعود ويمارس حياته كطفل بشكل طبيعي، وخوفا من تكرار عملية الخطف من قبل الزوج، كانت توصل طفلها إلى المدرسة وتنتظره بالخارج حتى انتهاء اليوم الدراسي يوميا.

بلطجة وخطف وسحل

وقالت السيدة رحمة، إنه في آخر أيام امتحانات نهاية العام، وبعد أن انتظرت ابنها خارج المدرسة كالمعتاد، وبعد استلام الابن، فوجئت بالزوج أمامها قادما بصحبة آخرين من "البلطجية" بحسب تعبيرها، لأخذ الصغير مرة أخرى، وخاف ابنها من الخطف، فركضت ومعها الصغير، لكن الأب نجح في حمل الطفل ووضعه في سيارته التي يقودها شخص آخر، وشد ذراع الزوجة وتم سحلها على الأرض، قبل أن يدفعها على الأرض ويفر هاربا بالطفل.

وأضافت الزوجة في تصريحات لموقع القاهرة 24، أنها سارعت لإثبات الحالة التي هي عليها من إصابات ودماء، وخطف طفلها، إلا أنها فوجئت في القسم بمحضر إهمال في حق الطفل قام به الزوج صبيحة نفس اليوم، ومن يومها وهي في دوامة إثبات ما حدث لها من جرم ومحاولة استعادة الطفل مرة أخرى.