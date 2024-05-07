اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الملك أحمد فؤاد على متن المحروسة
الملك أحمد فؤاد على متن المحروسة

صفارات وأجراس وسلام سلاح.. آخر ملوك مصر على متن "المحروسة"

وللمفارقة فإن هذا اليخت الملكي شهد على خروج الملك الراحل فاروق الأول من مصر بعد ثورة يونيو 1952

القاهرة - مي عبد المنعم
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

في مشهد رسمي مهيب، ووسط الصفارات والأجراس وسلام سلاح، ومن قلب قاعدة رأس التين البحرية بالإسكندرية، صعد آخر ملوك مصر أمس الاثنين، على متن اليخت الملكي الفريد "المحروسة".

ونشر المتحدث الرسمي باسم الملك المصري السابق الدكتور ماجد فرج، مقطع فيديو يظهر صعود الملك أحمد فؤاد، ملك مصر السابق، ونجله الأمير محمد علي، على متن اليخت الملكي العريق "المحروسة" وسط مراسم رسمية تليق بفخامة الملوك والأمراء.

الملك أحمد فؤاد و نجله الامير محمد علي على متن المحروسة
الملك أحمد فؤاد و نجله الامير محمد علي على متن المحروسة

شهد خروج آخر ملوك مصر

وللمفارقة، فإن هذا اليخت الملكي، شهد على خروج الملك الراحل فاروق الأول من مصر، بعد ثورة يونيو 1952، بعد تنازله عن العرش لصالح نجله الأمير أحمد فؤاد، وهو الطفل الرضيع آنذاك، ليسافر على متنه إلى المنفى في إيطاليا.

جانب من الاستقبال الرسمي على متن المحروسة
جانب من الاستقبال الرسمي على متن المحروسة

تاريخ اليخت الملكي

ويعود تاريخ "المحروسة" إلى العام 1863 حيث شيد بأمر من الخديوي إسماعيل.

تسلّمه الطاقم البحري المصري في أغسطس عام 1865، وتم الإبحار به من ميناء لندن في أغسطس عام 1865 عبر نهر "التايمز" إلى ميناء الإسكندرية.

عام 1867 استخدم اليخت في نقل الحملة المرسلة لإخماد الثورة بـ "كريت"، كما سافر على متنه الخديوي إسماعيل عام 1868 لحضور المعارض المقامة بباريس، علاوة على أنه صاحبه في العام 1869 لميناء مرسيليا بفرنسا، لدعوة ملوك وأمراء أوروبا لحضور حفل افتتاح قناة السويس حينها.

أول عائمة بحرية تعبر قناة السويس

يعد يخت "المحروسة" أول عائمة بحرية في العالم تعبر قناة السويس عام 1869، وحمل على ظهره حينها الإمبراطورة "أوجيني" إمبراطورة فرنسا وزوجة نابليون الثالث، وأمير وأميرة هولندا، وإمبراطور النمسا فرنسوا جوزيف، وولي عهد ألمانيا الأمير فريدريك.

يحتوي اليخت على "بيانو" أثري أهدته الإمبراطورة "أوجيني"، للخديوي إسماعيل، كان صنع خصيصا للإمبراطورة في مدينة "شتوتغارت" الألمانية عام 1867، وعزفت عليه بنفسها.

صديقي وأخي.. هاني شاكر يوجه رسالة لفنان العرب مصر صديقي وأخي.. هاني شاكر يوجه رسالة لفنان العرب

السيسي والسادات

وحضر الرئيس الراحل أنور السادات على متنه الافتتاح الثاني لقناة السويس في 5 يونيو عام 1975، بعد تطهيرها من آثار الحروب، كما حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي على متنه افتتاح "قناة السويس الجديدة" في أغسطس عام 2015.

وتزين جدار المحروسة زخارف منقوشة تعبر عن حضارات مصر عبر العصور المختلفة، مثل الفرعونية، واليونانية، والرومانية، والإسلامية، كما يحتوي على مشغولات فضية وكريستالات وليموج "خزفيات"، وأطقم صيني، وسجاد، تعود إلى القرن الثامن عشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الجيش الإسرائيلي يقول إنه يهدف للقضاء على 4 كتائب لحماس في رفح الجيش الإسرائيلي يقول إنه يهدف للقضاء على 4 كتائب لحماس في رفح
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط