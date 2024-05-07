صفارات وأجراس وسلام سلاح.. آخر ملوك مصر على متن "المحروسة"

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في مشهد رسمي مهيب، ووسط الصفارات والأجراس وسلام سلاح، ومن قلب قاعدة رأس التين البحرية بالإسكندرية، صعد آخر ملوك مصر أمس الاثنين، على متن اليخت الملكي الفريد "المحروسة".

ونشر المتحدث الرسمي باسم الملك المصري السابق الدكتور ماجد فرج، مقطع فيديو يظهر صعود الملك أحمد فؤاد، ملك مصر السابق، ونجله الأمير محمد علي، على متن اليخت الملكي العريق "المحروسة" وسط مراسم رسمية تليق بفخامة الملوك والأمراء.

شهد خروج آخر ملوك مصر

وللمفارقة، فإن هذا اليخت الملكي، شهد على خروج الملك الراحل فاروق الأول من مصر، بعد ثورة يونيو 1952، بعد تنازله عن العرش لصالح نجله الأمير أحمد فؤاد، وهو الطفل الرضيع آنذاك، ليسافر على متنه إلى المنفى في إيطاليا.

تاريخ اليخت الملكي

ويعود تاريخ "المحروسة" إلى العام 1863 حيث شيد بأمر من الخديوي إسماعيل.

تسلّمه الطاقم البحري المصري في أغسطس عام 1865، وتم الإبحار به من ميناء لندن في أغسطس عام 1865 عبر نهر "التايمز" إلى ميناء الإسكندرية.

عام 1867 استخدم اليخت في نقل الحملة المرسلة لإخماد الثورة بـ "كريت"، كما سافر على متنه الخديوي إسماعيل عام 1868 لحضور المعارض المقامة بباريس، علاوة على أنه صاحبه في العام 1869 لميناء مرسيليا بفرنسا، لدعوة ملوك وأمراء أوروبا لحضور حفل افتتاح قناة السويس حينها.

أول عائمة بحرية تعبر قناة السويس

يعد يخت "المحروسة" أول عائمة بحرية في العالم تعبر قناة السويس عام 1869، وحمل على ظهره حينها الإمبراطورة "أوجيني" إمبراطورة فرنسا وزوجة نابليون الثالث، وأمير وأميرة هولندا، وإمبراطور النمسا فرنسوا جوزيف، وولي عهد ألمانيا الأمير فريدريك.

يحتوي اليخت على "بيانو" أثري أهدته الإمبراطورة "أوجيني"، للخديوي إسماعيل، كان صنع خصيصا للإمبراطورة في مدينة "شتوتغارت" الألمانية عام 1867، وعزفت عليه بنفسها.

السيسي والسادات

وحضر الرئيس الراحل أنور السادات على متنه الافتتاح الثاني لقناة السويس في 5 يونيو عام 1975، بعد تطهيرها من آثار الحروب، كما حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي على متنه افتتاح "قناة السويس الجديدة" في أغسطس عام 2015.

وتزين جدار المحروسة زخارف منقوشة تعبر عن حضارات مصر عبر العصور المختلفة، مثل الفرعونية، واليونانية، والرومانية، والإسلامية، كما يحتوي على مشغولات فضية وكريستالات وليموج "خزفيات"، وأطقم صيني، وسجاد، تعود إلى القرن الثامن عشر.