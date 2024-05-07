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قتل رجل أعمال روسي على يد مجهولين بمحافظة الإسكندرية شمال مصر صباح اليوم الثلاثاء.
وقتل رجل الأعمال الروسي "زيڤ كيبر" والذي يمتلك إحدى الشركات لتجفيف وتصدير الخضروات والفواكة ويقع مقرها في محافظة البحيرة على يد مجهولين في منطقة سموحة رمل ثاني.
صاحب شركة كبيرة
وتحقق السلطات المصرية حاليا لمعرفة ملابسات الواقعة وتفاصيلها وبحث علاقات رجل الأعمال الروسي لتحديد هوية الجناه ودوافع ارتكابهم الجريمة.
وكشفت معلومات "العربية.نت" أن القتيل يعمل في مصر منذ أكثر 9 سنوات ويمتلك شركة كبيرة يقع مقرها الإداري في محافظة الإسكندرية بينما يقع مقر مصنعه في محافظة البحيرة المجاورة ويتنقل ما بين المحافظتين.
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