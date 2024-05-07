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قتل رجل أعمال روسي على يد مجهولين بمحافظة الإسكندرية شمال مصر صباح اليوم الثلاثاء.

وقتل رجل الأعمال الروسي "‏زيڤ كيبر" والذي يمتلك إحدى الشركات لتجفيف وتصدير الخضروات والفواكة ويقع مقرها في محافظة البحيرة على يد مجهولين في منطقة سموحة رمل ثاني.

صاحب شركة كبيرة

‏وتحقق السلطات المصرية حاليا لمعرفة ملابسات الواقعة وتفاصيلها وبحث علاقات رجل الأعمال الروسي لتحديد هوية الجناه ودوافع ارتكابهم الجريمة.

وكشفت معلومات "العربية.نت" أن القتيل يعمل في مصر منذ أكثر 9 سنوات ويمتلك شركة كبيرة يقع مقرها الإداري في محافظة الإسكندرية بينما يقع مقر مصنعه في محافظة البحيرة المجاورة ويتنقل ما بين المحافظتين.