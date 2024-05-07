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عصام صاصا
عصام صاصا

"هفضل شايل ذنبه طول عمري".. أول تعليق من عصام صاصا بعد حادث الدهس

كتب صاصا عبر إنستغرام: ربنا يرحم الراجل اللي أنا هفضل شايل ذنبه طول عمري، بس ربنا شاهد على اللي حصل ومحدش هيحس باللي أنا شوفته وعيشته الساعات اللي فاتت

القاهرة - العربية.نت
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علق مطرب المهرجانات المصري الشهير عصام صاصا، على أزمته الأخيرة، بعد دهسه لرجل أربعيني وأب لـ 4 أطفال في حادث دائري المنيب.

وكتب عصام صاصا عبر خاصية ستوري من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، اليوم الثلاثاء: "الحمد له على قضاء ربنا اللهم لا اعتراض، ربنا يرحم الراجل اللي أنا هفضل شايل ذنبه طول عمري، بس ربنا شاهد على اللي حصل ومحدش هيحس باللي أنا شوفته وعيشته الساعات اللي فاتت".

"اللي أنا فيه مش سهل"

وأضاف: "ربنا يصبر أهله ويرحمه وشكرا لكل إخواتي اللي سألوا عليا وشكرا لكل الناس اللي دافعت عن عصام وعارفة إن عصام عمره ما يأذي حد بس ده قضاء ربنا".

وتابع: "أنا طبعا ليا حق الرد بس أنا فعلا تعبان جدا واللي أنا فيه مش سهل، ياريت تقدروا ده ولما أحس إني بقيت أحسن شوية، هوضح كل حاجة".

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وكان مطرب المهرجانات الشعبي المصري، عصام صاصا، قد خرج من مصلحة الطب الشرعي بعد أخذ عينة منه وإجراء تحليل مخدرات، لكشف مدى تعاطيه المواد المخدرة، وذلك على خلفية دهسه شخصًا يدعى أحمد مفتاح، يبلغ من العمر 40 عاما، أعلى دائري المنيب وتسببه في وفاته.

"تعويض محترم ومعاش شهري"

من جانبه قال شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا إن شقيقه وصل المنزل بعد إجراء تحليل المخدرات بمصلحة الطب الشرعي، ظهر اليوم الثلاثاء، في واقعة حادث دائري المنيب ووفاة شخص أثناء عبوره الطريق.

"هفضل شايل ذنبه طول عمري".. أول تعليق من عصام صاصا بعد حادث الدهس مصر "هفضل شايل ذنبه طول عمري".. أول تعليق من عصام صاصا بعد حادث الدهس

وأكد شقيقه في تصريحات لـ "القاهرة 24" أن مطرب المهرجانات عصام صاصا خصص مرتبا شهريا لأسرة المتوفى على الطريق الدائري، قائلا: "هنعوضهم بمبلغ محترم ومعاش شهري"، وقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة، ألقت القبض على مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، وذلك بتهمة دهس شخص أعلى الطريق الدائري في منطقة المنيب.

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