اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أثناء عملية تجديد المسجد
أثناء عملية تجديد المسجد

ألغوا حفل تخرجهم لتجديد مسجد الكلية.. مواقع التواصل تضج في مصر

قام الطلاب بالعمل في أعمال تطوير المسجد بأنفسهم، حيث قاموا بأعمال الترميم وتجديد الكهرباء والدهانات والسباكة وتركيب سجاد الأرضية، كل ذلك تم بأيديهم وسواعدهم دون الاستعانة بأية عمالة

القاهرة - مي عبد المنعم
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال اليومين السابقين، بصور وأخبار تخص قرارا لافتا لطلبة دفعة 2024 لكلية الهندسة بجامعة أسوان.

ففي لفتة طيبة، قرر طلاب كلية الهندسة بجامعة أسوان، دفعة 2024، تحويل ما جمعوه من أموال لإقامة حفل التخرج، للتبرع بها لصالح تجديد مسجد الكلية ورفع كفاءته وإلغاء الحفل.

المسجد قبل التجديد
المسجد قبل التجديد

وأكد طلاب السنة النهائية بكلية "هندسة أسوان"، إيمانهم بقيمة المشاركة المجتمعية، وهو ما دفعهم إلى الاستغناء عن حفل التخرج الذي حلموا به طيلة خمس سنوات دراسية من أجل هدف أكبر وأسمى.

المرحلة النهائية لتجديد المسجد
المرحلة النهائية لتجديد المسجد

وعرض الطلاب الفكرة على مجالس إدارات الأسر بالكلية، وتم تصعيد الفكرة لاتحاد طلاب الكلية، وعميد الكلية الدكتور محمد محمود، والتي وافق عليها وأيدها الجميع.

ومن الحب ما قتل.. شاب يطعن خطيبته حتى الموت ويلقي بنفسه من الدور الخامس بمصر مصر ومن الحب ما قتل.. شاب يطعن خطيبته حتى الموت ويلقي بنفسه من الدور الخامس بمصر

ولتوفير النفقات وحرصا منهم على الأجر والثواب، قام الطلاب بالعمل في أعمال تطوير المسجد بأنفسهم، حيث قاموا بأعمال الترميم وتجديد الكهرباء والدهانات والسباكة وتركيب سجاد الأرضية، كل ذلك تم بأيديهم وسواعدهم دون الاستعانة بأية عمالة.

وحرص طلاب "هندسة أسوان" على توثيق هذه العملية، حيث قاموا بتصوير المسجد قبل وبعد أعمال التطوير، كما قاموا بتصوير عمليات لصق السجاد وأعمال الدهانات، وغيرها من الأمور، حتى الوصول إلى الصورة النهائية الجميلة للمسجد بعد التطوير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هجوم سيبراني يستهدف وزارة الدفاع البريطانية هجوم سيبراني يستهدف وزارة الدفاع البريطانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط