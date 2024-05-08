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حكم قضائي (صورة تعبيرية)
حكم قضائي (صورة تعبيرية)

السجن 5 سنوات لمسؤول حكومي مصري بتهمة تلقي رشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في منطقة التجمع الخامس بمصر، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة 5 سنوات لـ نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وتغريمه 20 ألف جنيه لاتهامه بالحصول على رشوة مالية

القاهرة - العربية.نت
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في منطقة التجمع الخامس بمصر، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة 5 سنوات لنائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وتغريمه 20 ألف جنيه لاتهامه بالحصول على رشوة مالية، مقابل تنفيذ قرار تسليم 3 قطع أراضي في منطقة التجمع الخامس.

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وجاء في أمر إحالة المتهم "عصام الدين محمود" في القضية رقم 8092 لسنة 2023 جناية مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2114 لسنة 2023، أنه تحصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقابل تنفيذ قرار تسليم 3 قطع أراض بمنطقة التجمع الخامس.

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تعود بداية الواقعة عقب إخطار المسؤولين فى جهاز الرقابة الإدارية بالواقعة الإدارية، ووضعوا خطة محكمة، ونجحوا في ضبط المتهم متلبسا بجرمه، عقب تقنين الإجراءات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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