القاهرة.. مفاوضات هدنة غزة تتواصل بين كافة الأطراف الأربعاء

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قال مصدر رفيع لتلفزيون "القاهرة" الإخبارية إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مستمرة بالقاهرة بين كافة الأطراف غدا الأربعاء.

وذكرت القناة في وقت سابق أن الوفد الأمني المصري أكد لنظيره الإسرائيلي المفاوض ضرورة وقف التصعيد تجنبا للعواقب السلبية جراء استمرار التصعيد في رفح بجنوب قطاع غزة، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

وأضافت نقلا عن مصادر أن الوفدين القطري والأميركي يواصلان مباحثاتهما مع الوفد المصري ووفد حماس للتوصل إلى اتفاق هدنة، وقال إن مصر حذرت أيضا من "التداعيات السلبية لوقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه طلب من الوفد المفاوض المتجه للقاهرة الإصرار على الشروط المطلوبة للإفراج عن المحتجزين، بينما قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن بلاده مستعدة لتقديم تنازلات لاستعادة المحتجزين، لكنها ستكثف عملياتها إن لم يتم التوصل لاتفاق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية في عملية عسكرية بدأها الاثنين.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مصري رفيع المستوى أنه لا صحة شكلا وموضوعا لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي ⁧مصر⁩ أي مسؤوليات أمنية داخل قطاع غزة.

وقال المصدر إن مصر لن تتولى أي مسؤوليات أمنية من أي نوع.

هذا وأفاد مصدر مطلع لرويترز أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، بيل بيرنز، سيسافر إلى إسرائيل الأربعاء لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين.