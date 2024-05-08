انقضاء الحكم بسجن نسرين طافش بعد دفع ملايين الجنيهات في محكمة مصرية
الفنانة ذهبت الى المحكمة ومعها حقيبة تحوي مبلغ 4 ملايين جنيه لدفع المبلغ
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بعد التصالح مع الخصم ودفع مبلغ كبير.
وذهبت الفنانة نسرين طافش إلى مقر محكمة جنح مستأنف أكتوبر بحقيبة تضم "4 ملايين جنيه" لدفع المبلغ في المحكمة وإلغاء الحكم بالسجن.
وطلب محامي الفنانة نسرين طافش التصالح في القضية المستأنف فيها على حكم حبسها 3 سنوات في شيك بدون رصيد.
وكانت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي، قضت في وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.
وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
-
إسرائيل: عمليتنا في رفح لا تخالف معاهدة السلام مع مصرالمتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو: عمليات الجيش في معبر رفح ستستمر لحين ... مصر
-
"بحبك يا حمار".. في يومه العالمي طبيب قلب مصري شهير يرد له اعتبارهالعالم يحتفل اليوم، الأربعاء 8 مايو باليوم العالمي للحمير، وجاء الاحتفال بعد أن ... سوشيال ميديا
-
تشاؤم إسرائيلي حول مفاوضات غزة.. والخارجية تشير لـ"خلاف بسيط" بين نتنياهو وبايدنمتحدث الخارجية الإسرائيلية حسن كعبية: قرار إدارة الرئيس بايدن إرجاء بيع شحنتي ... أميركا