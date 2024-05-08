اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
نسرين طافش
نسرين طافش

انقضاء الحكم بسجن نسرين طافش بعد دفع ملايين الجنيهات في محكمة مصرية

الفنانة ذهبت الى المحكمة ومعها حقيبة تحوي مبلغ 4 ملايين جنيه لدفع المبلغ

القاهرة - العربية نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بعد التصالح مع الخصم ودفع مبلغ كبير.

وذهبت الفنانة نسرين طافش إلى مقر محكمة جنح مستأنف أكتوبر بحقيبة تضم "4 ملايين جنيه" لدفع المبلغ في المحكمة وإلغاء الحكم بالسجن.

وطلب محامي الفنانة نسرين طافش التصالح في القضية المستأنف فيها على حكم حبسها 3 سنوات في شيك بدون رصيد.

تحتل المركز 61 عالمياً.. اختيار مصر لإنشاء أول فرع لجامعة الشارقة مصر تحتل المركز 61 عالمياً.. اختيار مصر لإنشاء أول فرع لجامعة الشارقة

وكانت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي، قضت في وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هل تعلق إدارة بايدن إرسال أسلحة لإسرائيل؟ هل تعلق إدارة بايدن إرسال أسلحة لإسرائيل؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط