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من فيديو البط
صورة من مقطع الفيديو المتداول للبط داخل حمام السباحة

بعد عربة الكشري.. فيديو: ظهور بط في حمام سباحة نادٍ شهير بمصر

نفى حسن موسى المدير التنفيذي للنادي الواقعة جملة وتفصيلا، مُبينا أن هذا الفيديو مُفبرك وهدفه فقط هو الإساءة للقلعة البيضاء

القاهرة - العربية.نت
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بعد أيام قليلة من تداول صور لوجود "عربة كشري" داخل مقر نادي الزمالك المصري الشهير في منطقة ميت عقبة بمحافظة الجيزة المصرية، والتي أكد مصدر من داخل النادي أنها "ستكون متاحة أمام الأعضاء يومي الخميس والجمعة فقط من كل أسبوع"، أثيرت حالة كبيرة من الجدل اليوم الأربعاء، بعد تداول فيديو يفيد بظهور "بط" يسبح داخل حمام سباحة النادي.

وأثار الفيديو حالة من السخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تواجد بط وأوز في حمامات سباحة النادي.

كما أن حالة من الغضب انتابت جماهير نادي الزمالك بسبب المنظر السيئ الذي ظهر به الفيديو مطالبين بضرورة معرفة سبب الأمر ومعاقبة صاحب الواقعة.

بط وأوز في النادي

وجاء فيديو تواجد البط في حمامات سباحة النادي بعد أيام من سخرية بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تواجد عربة كشري داخله.

بدوره نفى حسن موسى المدير التنفيذي للنادي الواقعة جملة وتفصيلا، مُبينا أن "هذا الفيديو مُفبرك وهدفه فقط هو الإساءة للقلعة البيضاء".

وأضاف في تصريحات عبر موقع "القاهرة 24" بقوله "كنت موجودا في مقر النادي وقت انتشار هذا الفيديو، هذا الأمر عار تماما من الصحة".

"عربية كشري" داخل أحد أندية مصر تثير الجدل مصر "عربية كشري" داخل أحد أندية مصر تثير الجدل

وواصل موسى تصريحاته، بأنه قد يصدق الفيديو لو كان في المساء وهو غير موجود، موضحا: البعض حاول تشويه الصورة بهذا الفيديو ولكنهم اختاروا توقيتا أكون موجودا فيه، وبالتالي فهذا يؤكد أن هذا الفيديو غير صحيح تماما.

واختتم موسى تصريحاته، بأن مثل هذه الأمور عيب وغير لائقة على من يقومون بها، لأنها ليست صحيحة وليس لها هدف غير محاولات تشويه صورة المجلس والنادي.

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