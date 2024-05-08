تحتل المركز 61 عالمياً.. اختيار مصر لإنشاء أول فرع لجامعة الشارقة

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر عن تحركات لإنشاء فرع لجامعة الشارقة في مصر، ضمن استراتيجية الشراكة بين الجامعات المصرية والجامعات المتميزة حول العالم.

جاء ذلك بعد اجتماع لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور أيمن عاشور، ومدير جامعة الشارقة وعدد كبير من الشخصيات الإماراتية في القاهرة، حيث أكد الوزير المصري، على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجامعات العربية والعالمية المتميزة، مشيرًا إلى أن جامعة الشارقة تُعد من الجامعات المُتميزة في المنطقة العربية، ولديها خبرات مُتراكمة في مجالات التعليم والبحث العلمي، ونموذج عصري في الشراكات الدولية والتعليم المهاري.

اختيار مصر لإنشاء أول فرع لجامعة الشارقة



من جانبه، أكد الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات بالقاهرة، أن جامعة الشارقة تعتبر من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وأن اختيار مصر كأول دولة لإنشاء فرع لها يرجع إلى مكانة مصر لدى دولة الإمارات.

واستعرض الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة الكليات والتخصصات الموجودة بالجامعة، مشيرًا إلى أن جامعة الشارقة تُعدّ من أعرق الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتميز بسمعتها الأكاديمية المرموقة، وبرامجها الدراسية المُتنوعة التي تُلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، لافتًا إلى أن الجامعة تحتل المرتبة (61) في التصنيفات العالمية على مستوى الاستشهادات، وأن الجامعة تعتمد على التعليم المهاري، كما أن لديها أبحاثا مشتركة في جامعات القارات الخمس.

كليات تكنولوجية وعلمية متنوعة

وأضاف مدير جامعة الشارقة أنه تم تأسيس كلية الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الأمن السيبراني الروبوت، وتطبيقاتها في التخصصات الفنية والهندسية؛ كتخصصات جديدة يتم تدريسها داخل الجامعة، بالإضافة إلى كليات الطب، والأسنان، والصيدلة، والعلوم الصحية، والهندسة، فضلًا عن عدد من البرامج الدراسية التي يتم تحديثها وفقًا لأحدث المعايير الدولية؛ ليكون الطالب مؤهل لسوق العمل.

طلب متزايد على التعليم العالي في مصر

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاع التعليم العالي في مصر شهد طفرة هائلة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه أصبح لدينا 109 جامعات ما بين حكومية، وأهلية، وخاصة، وتكنولوجية واتفاقيات إطارية وأفرع جامعات دولية، مؤكدًا على أن هناك طلبا متزايدا على التعليم العالي في مصر، وأن الوزارة تُولي اهتماما كبيرا لجذب الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.