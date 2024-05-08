مخدرات في سيارة إسعاف بمصر.. وحبس المسعف

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عثرت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة المصرية على كمية من المخدرات أثناء تهريبها داخل سيارة إسعاف حكومية بمنطقة الهرم، اليوم الأربعاء، وتحفظت على المسعف والسائق.

كانت الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات رصدت توزيع مواد وأقراص مخدرة على المدمنين في نطاق محافظة الجيزة، وتوصلت التحريات إلى أن "مسعفا" يقف وراء عمليات البيع.

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توزيع المخدرات

وأعد رجال إدارة مكافحة المخدرات خطة لمتابعة المسعف ووضع كمين لضبطه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم استيقاف السيارة، وتفتيشها، ثم القبض على مسعف وسائق بها، والتحفظ على كمية من المخدرات داخل السيارة، وتبين أن السائق لا يعرف شيئا عن توزيع المخدرات، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة المتهم واستكمال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، كما يتم البحث عن متهمين آخرين، سواء في توريد المخدرات أو شرائها من المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أصدرت قرارا بحبس المسعف 4 أيام على ذمة التحقيقات.