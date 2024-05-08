يتردد على إسرائيل .. بيان من جماعة مجهولة حول مقتل رجل أعمال يهودي بمصر

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تكشفت تفاصيل جديدة حول مقتل رجل أعمال يهودي يحمل الجنسيتين الأوكرانية والكندية على يد مجهولين بمحافظة الإسكندرية شمال مصر صباح أمس الثلاثاء.

وكشفت معلومات حصلت عليها "العربية .نت" أن رجل الأعمال يمتلك شركة تسمى" أوك جروب " أنشئت عام 2008 ، وتعمل في تصدير الخضروات والفواكه والموالح المجمدة، ومقرها الرئيسي في مدينة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، ولدى الشركة مصنع في البحيرة، وكاتب في أوكرانيا وبعض الدول.

كما كان رجل الأعمال يتردد على إسرائيل لقضاء عطلاته برفقة زوجته، وكذلك لعقد صفقات تجارية.

في سياق متصل، زعمت جماعة مجهولة تطلق على نفسها "طلائع التحرير" في بيان منسوب لها ومتداول عبر مواقع وحسابات متطرفة أنها وراء الحادث انتقاما من الحرب الإسرائيلية في غزة، متهمة رجل الأعمال اليهودي بانه يقوم بجمع معلومات وتجنيد بعض الأشخاص.

وقُتل رجل الأعمال ‏زيڤ كيبر الثلاثاء على يد مجهولين في منطقة سموحة رمل ثاني بالإسكندرية.

‏وتحقق السلطات المصرية حاليا لمعرفة ملابسات الواقعة وتفاصيلها وبحث علاقات رجل الأعمال لتحديد هوية الجناه ودوافع ارتكابهم الجريمة.

من جانبه، صرح مصدر أمني مصري بأن رجل الأعمال يقيم بالبلاد بصفة دائمة، وتعرض لحادث إطلاق نار جنائى، مضيفا أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن رجل الأعمال يهودي الديانة ويحمل بجانب الجنسية الأوكرانية، الجنسية الكندية.

وقالت إن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تتحقق من الحادث وتسعى لمعرفة دوافعه.