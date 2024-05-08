60 مليون دولار و3 دول.. جديد حادث قتل رجل أعمال يهودي في مصر

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تكشفت معلومات جديدة في حادث مقتل رجل الأعمال الكندي الجنسية اليهودي الديانة في محافظة الإسكندرية شمال مصر، أمس الثلاثاء .

من أشد المتعاطفين مع إسرائيل

وحسب معلومات لـ"العربية.نت" فإن القتيل من أصل أوكراني، وينحدر من مدينة بوريسبيل في مقاطعة كييفسكا في أوكرانيا، وأقام مع أسرته وعائلته في مدينة تورنتو الكندية وحصل على الجنسية الكندية، كما ينتمي للديانة اليهودية ومن أشد المتعاطفين مع إسرائيل وكذلك زوجته، حيث زار تل أبيب مرات عديدة كسائح ورجل أعمال في العام 2015 وتردد عليها كثيرا في سنوات عديدة بعد ذلك.

يملك 3 شركات برأسمال 60 مليون دولار

وحسب المعلومات فإن القتيل يمتلك 3 شركات كبيرة لتصدير الخضراوات والفواكه المجففة، يبلغ رأسمالها نحو 60 مليون دولار ولها فروع في 3 دول هي أوكرانيا ومصر والبرازيل، وافتتح مصنعا للشركة في البحيرة شمال البلاد، ومكتبا إداريا لها في الإسكندرية، وكان يتردد على ميناءي الإسكندرية ودمياط لمتابعة عمليات نقل شحنات شركته وإنهاء إجراءات خروجها. ⁣

وبحسب المعلومات كذلك فإن رجل الأعمال اليهودي اختار إقامة مصنعه في محافظة البحيرة لوجود أكبر وأضخم مزارع الموالح والخصراوات بها، حيث كان يتعاقد على شراء كميات كبيرة من المزارعين لصالح شركته، فضلا عن قربها من ميناءي دمياط والإسكندرية على ساحل البحر المتوسط.

وصباح أمس، قتل رجل الأعمال خلال سيره بطريق ابيس الزراعي بالقرب من منطقة سموحة رمل ثاني، حيث تعرض لإطلاق نار أدى لمصرعه في الحال، فيما قالت الداخلية المصرية في بيان رسمي إن الحادث جنائي وإنها شكلت فريق بحث على أعلى مستوى لكشف ملابساته.