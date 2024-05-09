مصر.. ضبط 104 كيانات تنصب باسم الحج والعمرة

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بعد إيفادها لجان تفتيش مكثفة وموسعة إلى عدد من المحافظات لرصد المخالفين والكيانات غير الشرعية، أعلنت وزارة السياحة والآثار في مصر عن ضبط 104 كيانات غير شرعية تزاول نشاط بيع برامج الحج والعمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج.

وأعلنت الوزارة أنه تم رصد العديد من الإعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي عن تنظيم برامج العمرة والحج وتبين أن تلك الكيانات تقوم بالنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات دون المستوى.

من جهتها، أشارت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة سامية سامي إلى أنه تم إيفاد هذه اللجان بعدد من المحافظات ضمت القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج.

وأضافت أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية وتنظيم العمل داخل صناعة السياحة في مصر، وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين والمواطنين المصريين، وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي المصري.

وأهابت الوزارة في بيان لها بعدم الانسياق وراء البرامج السياحية لمثل هذه الكيانات غير الشرعية حرصاً على سلامة وحقوق كافة المواطنين والسائحين ولعدم تعرضهم للنصب، وأيضا حرصاً على حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة.

كما أكدت أنه تم إخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها، هذا وقد صدرت أحكام قضائية بتغريم المخالفين بمبالغ مالية ضخمة.