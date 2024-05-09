تفاهة وتشويش.. يوسف زيدان يرد على صورة أثارت جدلا

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بعد بلبلات متلاحقة طاردت الكاتب المصري وسف زيدان مؤخرا، ما بين تصريحات "أنا و أنت أفضل من طه حسين"، وادعاءات بظهوره في صورة إلى جانب زجاجة بيرة ، خرجفي بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليشرح و يرد.

وقال زيدان إنه نفى أكثر من مرة ما تم فهمه من استعلاء على عميد الأدب العربي، وأن الندوة حضرها أكثر من 200 شخص شاهدين على سياق الحديث الذي لا يمس الأديب الكبير الراحل طه حسين بأي شكل من الأشكال.

كما أضاف :"قلت نصا في بداية الجلسة، اليوم تبدأ محاولة أخرى بعد محاولات عديدة سابقة قام بها رفاعة الطهطاوي، وأحمد لطفي السيد، وطه حسين، ونجيب محفوظ، لتحريك الواقع الثقافي العربي، وهذا ما سوف نقوم به".

وأرد قائلا:" يعلم جميع من يتابعني انني و منذ زمن كنت أشرح عبقرية عميد الأدب العربي طه حسين ، و كنت مروجا لواحد من أهم كتبه وهو"مستقبل الثقافة في مصر" وذلك موثق في عدة برامج كبيرة و معروفة على مدار السنوات الماضية".

صورة معدلة بالفوتوشوب

إلى ذلك، تطرق زيدان الى ما أثير حول صورة متداولة له وعدد من المفكرين والكتاب المشاركين في ندوة مؤسسة "تكوين"، وبجانبهم زجاجة بيرة، مؤكدا أنه لا يشرب البيرة أساسا.

واتهم بعض الكارهين له ولزملائه من المفكرين بوضع هذه الزجاجة عبر الفوتوشوب، مؤكدا أنها لم تكن موجوده في الواقع عند التقاط الصورة، وأنه والحاضرين لم يتناولوا المشروبات الكحولية.

كما أكد أن الندوة التي سبقت التقاط الصورة كانت داخل المتحف المصري الكبير، وهو مؤسسة ثقافية محترمة ومعروفة، وبالطبع لا تقدم البيرة.

كذلك وصف ما أثارته الصورة المذكورة من ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ "التفاهة" او "التهميش بالتشويش" بحسب تعبيره، من أجل إلهاء الناس عن أهمية المبادرة العلمية الثقافية التي طرحها مع المفكرين.

ردا على علاء مبارك

كما أضاف ردا على علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك ، الذي انتقد الصورة في منشور مطول عبر "إكس" :" بعتوا لي قالوا حتى علاء مبارك زعلان بيقول قولوا لنا يا عفاريت قزازة البيرة دي بتاعة مين؟ نقولك يا سيدي مش بتاعة حد.."

وكان ندوة لمركز "تكوين الفكر العربي" أثارت الجدل في مصر، بسبب مزحة تطرقت إلى طه حسين، أخرجت من سياقها على مواقع التواصل.

فيما دافع عدد من المثقفين و المفكرين عن دور المؤسسة التنويري باعتبارها فرصة كبيرة لتجديد الفكر والثقافة في المجتمعات العربية.