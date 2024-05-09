"تناولت المهدئات وقت تنفيذ الجريمة".. قاتل طفل شبرا يعترف

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ما زالت قضية مقتل "طفل شبرا الخيمة"وانتزاع أحشائه تشغل الشارع المصري، وما زالت الحقائق تتجدد كل يوم.

ففي نص اعترافاته الكاملة في التحقيقات، كشف القاتل عن تفاصيل الجريمة المروعة وأيضاً سر الصورة الشهيرة التي جمعته بالطفل الضحية، وأشياء أخرى.

"كنت بحبه وبطبطب عليه"

وبحسب نص تحقيقات القضية، والتي حصل موقع القاهرة 24، على نسخة منها، قال القاتل إنه كان يحب الطفل الضحية وكان يشتري له الحلوى ويعتبره أخاً صغيراً له و"كنت بطبطب عليه".

كما أضاف "أنا ابتديت آخد بالي من تواجده، لما كنت شغال في القهوة في شهر ديسمبر 2023، وكان بييجي القهوة يهزر مع الناس وكان طفل ودود جدًا فكنت بهزر معاه على طول، وأشتريله حاجة حلوة، وأديله فلوس، وساعات يشتريلي سجاير وأسبله الباقي".

كواليس الصورة الشهيرة مع الضحية

أما حول كواليس الصورة الشهيرة له مع الطفل، قال القاتل إنه سأل الصغير "هتلبس إيه في العيد" فقال له الطفل "أنا جايب طقم نار" تعبيرا عن مدى جمال ملابس العيد التي سيرتديها.

وأضاف "يوم العيد وعند ارتدائه لهذه الملابس وفرحته بها، التقطنا الصورة تعبيرا عن الفرحة ليس أكثر".

وحول سبب اختياره للطفل "أحمد محمد سعد" و كونه شقيقا أصغر له يعطف عليه على نحو ما ذكر، قال الجاني "كانت ساعة شيطان، وأنا مكنتش أعرف حد بالمواصفات اللي طلبها (خالد علي)- المتهم الثاني وهو المحرض المقيم في الكويت- غير أحمد وكنت محتاج للفلوس".

تناول المهدئات يوم تنفيذ الجريمة

كذلك، حكى القاتل في التحقيقات كواليس يوم تنفيذ الجريمة، حيث قال إنه استيقظ يومها بعد العصر، وتناول 3 أقراص من أحد العقاقير المهدئة، وعن سبب تناولها قال: "علشان أبقى رايق بالليل ومترددش لما أجي أخذ عينات من أحمد".

واستكمل القاتل اعترافاته عن يوم تنفيذ الجريمة، حيث قال: "روحت أتمشى في شارع رمسيس، و(علي خالد) كان مستني عامل دليفري الصيدلية يجهز الحاجة اللي كنت طالبها، ولما قالي إنها جهزت، روحت على القهوة واستلمت منه الحاجات اللي كنا طالبينها ودفعتله أربعمائة وحاجة وعشرين جنيهًا، ورحت قعدت على القهوة في انتظار الطفل".

مشتريات من الصيدلية لتنفيذ الجريمة

كما قال المتهم إنه لم يكن يعرف محتويات الكيس من الصيدلية، لكنها مشتريات طلبها المتهم الثاني المتواجد في الكويت لتنفيذ عملية أخذ العينات من الطفل، ولم أر محتوياتها إلا بعد الصعود إلى الشقة بصحبة الطفل الضحية.

ووقعت جريمة بشعة منتصف إبريل الماضي، وعرفت إعلاميا بقضية "طفل شبرا الخيمة"، والذي استدرجه قهوجي إلى شقة مستأجرة في منطقة عزبة عثمان، ونزع أعضاءه البشرية وصور جريمته "فيديو كول" أثناء تواصله مع "صبي" من أصل مصري يقيم في الكويت، مقابل حصوله على 5 ملايين جنيه مصري.