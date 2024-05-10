لتحقيق "أعلى نسبة مشاهدة".. ضبط مصري استعرض بسيارة في الشارع

1 دقيقة للقراءة

بعدما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بفيديوهات توثق قيام شخص بحركات استعراضية في سيارة، معرضاً حياة المارة والسائقين للخطر، كشفت وزارة الداخلية تفاصيل عن الحادثة.

وقالت في بيان، الخميس، إنه تم ضبط صاحب الواقعة بعد شكوى المواطنين في الإسماعيلية وانتشار الفيديوهات التي تثبت أداءه لحركات استعراضية بسيارة وسيره برعونة في أحد الطرق السريعة.

مادة اعلانية

لا يحمل رخصة قيادة

كما أضافت أنه تبين أن الشاب مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية ولا يحمل رخصة قيادة.

كذلك لفتت إلى أنه اتضح أيضاً أن السيارة لشقيقه.

فيما اعترف الشاب بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق "أعلى نسبة مشاهدة" على مواقع التواصل.

يذكر أن الشاب كان ظهر في مقاطع الفيديو وهو يقود السيارة بتهور وسرعة عالية في شوارع الإسماعيلية وطرق سريعة، إضافة إلى قيامه بحركات استعراضية وإخراج قدميه من النافذة، فيما كاد يدهس اثنين من المارة.