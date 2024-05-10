اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
صورة من الفيديو

لتحقيق "أعلى نسبة مشاهدة".. ضبط مصري استعرض بسيارة في الشارع

القاهرة - مي عبد المنعم
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

بعدما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بفيديوهات توثق قيام شخص بحركات استعراضية في سيارة، معرضاً حياة المارة والسائقين للخطر، كشفت وزارة الداخلية تفاصيل عن الحادثة.

وقالت في بيان، الخميس، إنه تم ضبط صاحب الواقعة بعد شكوى المواطنين في الإسماعيلية وانتشار الفيديوهات التي تثبت أداءه لحركات استعراضية بسيارة وسيره برعونة في أحد الطرق السريعة.

مادة اعلانية

لا يحمل رخصة قيادة

كما أضافت أنه تبين أن الشاب مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية ولا يحمل رخصة قيادة.

كذلك لفتت إلى أنه اتضح أيضاً أن السيارة لشقيقه.

فيما اعترف الشاب بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق "أعلى نسبة مشاهدة" على مواقع التواصل.

يذكر أن الشاب كان ظهر في مقاطع الفيديو وهو يقود السيارة بتهور وسرعة عالية في شوارع الإسماعيلية وطرق سريعة، إضافة إلى قيامه بحركات استعراضية وإخراج قدميه من النافذة، فيما كاد يدهس اثنين من المارة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بلينكن ينتقد إسرائيل أمام الكونغرس بسبب إصرار نتنياهو على اجتياح رفح بلينكن ينتقد إسرائيل أمام الكونغرس بسبب إصرار نتنياهو على اجتياح رفح
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط