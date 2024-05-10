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يسرا مع الثعبان
يسرا مع الثعبان

صورت مشهداً مع ثعبان حقيقي.. يسرا: "كان ساقع جدا ومخيف"

القاهرة - مي عبد المنعم
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كشفت النجمة يسرا عددا من كواليس فيلمها الأخير "شقو"، بدءاً من اختيارها لأداء هذا الدور وحتى تصوير "أفيش" الفيلم أو "البوستر" والذي شهد واقعة أرعبتها بحق.

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ثعبان ضخم ورعب حقيقي

وروت النجمة يسرا خلال لقائها مع برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة ON، كواليس جلسة تصوير بوستر الفيلم الذي ظهرت فيه مع ثعبان أبيض ضخم يحيط بكتفيها، حيث قالت إن هذا الثعبان حقيقي وليس مضافا بالفوتوشوب كما اعتقد البعض، وأضافت" الثعبان كان ساقع جدا وملمسه مخيف، وكنت هموت من الخوف ولازم أظهر متماسكة وقوية".

ونشر بطل الفيلم النجم عمرو يوسف فيديو لكواليس تصوير هذا الملصق الدعائي للفيلم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ويظهر الفيديو لحظات رعب الفنانة يسرا وترددها في لمس الثعبان خوفاً منه.

لعبت دور رجل

وكشفت يسرا أن دورها كان بالأساس هو دور رجل، لكنها عند سماعها تفاصيل الشخصية لم تتردد في الموافقة على تقديمها.

وفي هذا الإطار حكى عمرو يوسف، أن دور النجمة يسرا بالأساس كان مكتوبا لرجل، لكنه لم يتخيل أحدا يقوم بالدور غير يسرا، فاقترح على مخرج العمل كريم السبكي، والمؤلف وسام صبري حيث وافقاه الرأي على الفور، ولكنهما طلبا منه أن يحاول إقناع يسرا بالدور، حيث كانا يخشيان عدم موافقتها في لعب دور شرير كهذا، وبالفعل عرضته عليها وأعجبها الدور ووافقت على الفور.

وتجسد يسرا في فيلم "شقو" شخصية سيدة من الطبقة الراقية، تتزعم عصابة في الخفاء بدهاء كبير، والفيلم من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، ويسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وإنتاج أحمد السبكي، وعرض في موسم عيد الفطر الماضي وحقق نجاحا كبيرا في دور العرض.

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