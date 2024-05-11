مصر.. وزارة الأوقاف تمنع تصوير الجنائز في المساجد

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أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، السبت، حظر تصوير الجنائز نهائياً سواء حال دخولها أو خروجها أو أثناء الصلاة عليها في المساجد.

وقالت في بيان إن القرار جاء "نظراً لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت".

كما أضافت أنه "يُمنع منعاً باتاً تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد، وعلى الجميع مراعاة ذلك، مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله".

وفاة صلاح السعدني

يشار إلى أن جنازات المشاهير في مصر كانت شهدت مؤخراً الكثير من الجدل.

فعند وفاة الفنان صلاح السعدني في 19 أبريل الفائت، أعلنت أسرته منع التصوير وعدم حضور المصورين والإعلاميين والصحافيين إلى الجنازة واقتصار مراسم العزاء على العائلة والأصدقاء وزملائه فقط.

فيما تم تداول مقطع فيديو لابنه الفنان أحمد السعدني وهو ينفعل على مصورين تزاحموا لتصوير جنازة والده، وطالبهم بالابتعاد.

في حين طالبت نقابة الممثلين بعد ما حدث بعدم تواجد الصحافيين والمراسلين في عزاء الراحل صلاح السعدني بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بناء على رغبة أسرته.

وفاة والدة كريم عبد العزيز

والأربعاء، توفيت والدة الفنان كريم عبد العزيز، فأصدر بياناً رسمياً لمنع تصوير جنازتها.

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنان على فيسبوك عن موعد جنازة وعزاء والدته سهير عبد العزيز التي توفيت بعد صراع طويل مع المرض.