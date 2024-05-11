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إحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة
إحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة

حريق مترو الأنفاق في مصر.. بيان يكشف الحقيقة

القاهرة - العربية.نت
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بعدما ترددت أنباء عصر اليوم السبت عن اندلاع حريق في مترو الأنفاق بمصر في الخط الأول بمحطة مارجرجس، حيث جرى إخلاء الركاب لحدوث ماس كهربائي وحريق بالعربة، كشفت السلطات بعض التفاصيل.

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فقد نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو في بيان رسمي لها تلك الأنباء.

وأكد أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أن كل ما تردد بشأن حدوث حريق بقطار داخل محطة مارجرجس بالخط الأول، أنباء عارية عن الصحة.

احتراق كيس بلاستيك على سطح القطار

وأضاف أن ما حدث كان تصاعد أدخنة من أعلى قطار بمحطة مارجرجس بالخط الأول نتيجة إلقاء مخلفات كيس بلاستيك واحتراقه على سطح القطار.

كما أوضح أن فرق الطوارئ والصيانة المتواجدة بالمحطة تحركت فوراً حيث تم سحب القطار إلى السكة الاحتياطية بمحطة دار السلام لإزالة باقي المخلفات دون حدوث أي ضرر أو تأثير على حركة القطارات وإخلاء الركاب حفاظا على سلامتهم، وتحويل مسار القطار لدخوله ورش الصيانة.

مخلفات كيس بلاستيك السبب في الاحتراق

مخلفات كيس بلاستيك السبب في الاحتراق من 2
مخلفات كيس بلاستيك السبب في الاحتراق
(2 صور)

وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

يشار إلى أن الشركة كانت أهابت جمهور الركاب الرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة سواء عبر الخط الساخن أو الموقع الرسمي لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق.

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