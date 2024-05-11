قضية القتل الخطأ.. عصام صاصا يعرض دفع أموال لأسرة الضحية

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أكدت أسرة أحمد مفتاح، بمحافظة الفيوم في مصر، ضحية مطرب المهرجانات عصام صاصا، أنهم تلقوا اتصالات من أقارب المطرب لتعويضهم مادياً، لكنهم رفضوا ذلك.

وأكد جمال مفتاح شقيق المجني عليه لـ"العربية.نت"، أن أسرة المطرب عرضت عليهم دفع مبالغ مالية من أجل التصالح، ولكن الأسرة رفضت ذلك لأنه تسبب في وفاة شقيقه نتيجة سرعته الزائدة، مضيفاً "لن تعوضنا فلوس الدنيا كلها فراقه".

كما أضاف أنه في الساعات الأولى من الواقعة تحدث معنا عدد كبير من أسرة المطرب من أجل التنازل والتصالح ورفضنا ذلك أيضا.

وقال: "حق أخويا مش هنسيبه أبداً وسعيد بقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ونحن في بلد القانون ونثق أن القضاء المصري سيأتي بحقنا".

ضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا

وكانت الجهات القضائية في مصر قد قررت ضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا في واقعة اتهامه بدهس أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائري بالطالبية جنوب العاصمة المصرية، بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي ثبوت تعاطي صاصا للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته، وقتله للمجني عليه عن طريق الخطأ.

وقبل أيام غادر المطرب قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه كفالة مالية قدرتها النيابة العامة، الاثنين الماضي.