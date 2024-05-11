فطرت قلوب أمهات مصر..عاملة تكتم أنفاس طفلة لمنعها من البكاء

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لحظات من الفزع والألم عاشتها العديد من الأمهات في مصر بعد انتشار فيديو لعاملة منزل من إحدى الدول الإفريقية، وهي تعتدي بالضرب على طفلة صغيرة وتحاول كتم أنفاسها أثناء بكائها ليلًا، دون أن تعلم أن والد الطفلة قام بتركيب كاميرات سرية داخل الغرف ليراقب صغاره عن بُعد.

وبعد انتشار الفيديو، تقدَّم والد الرضيعة بشكوى ضد العاملة بقسم شرطة التجمع الخامس (القاهرة الجديدة).

ليقبض رجال الشرطة لاحقا على العاملة بعد فرارها واختبائها داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة مدينة نصر.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل القصة المرعبة بتداول مستخدمين على موقع "فيسبوك" فيديو لم تتجاوز مدته 15 ثانية، لخادمة من إحدى الدول الإفريقية، تصفع طفلة بطريقة بشعة بسبب صراخها، في منزل أسرتها بالتجمع الخامس.

ووثق المقطع الذي رصدته الكاميرا المثبتة داخل الغرفة التي تحتوي على سريرين عليهما صغيران كان أحدهما يصرخ، فحاولت العاملة حمل الرضيعة لمنعها من الصراخ.

لكن عندما استمرت في الصراخ كتمت أنفاسها واعتدت عليها بالضرب بشكل مأساوي كي تكف عن البكاء.

كما كشفت كاميرات المراقبة بالمنزل لحظة التعدي على الطفلة وكتم أنفاسها، فنشر الوالد الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتراف بالجريمة

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحدد مكان الخادمة، وتبين أن الواقعة حدثت بالتجمع الخامس، وتمكنت من القبض على الخادمة التي لاذت بالفرار من المنزل بعد الواقعة

وبعد القبض عليها، اعترفت بارتكاب الجريمة لقيام والد الطفلة بطردها منذ عام من العمل.

كما أضافت أنه في يوم الواقعة دخلت الطفلة في نوبة بكاء فقامت بكتم أنفاسها!.