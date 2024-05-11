لجني الثروات.. إليك نصيحة ذهبية من سميح ساويرس

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إذا أردت أن تحقق ثروة وتجني الأموال فلا تتعجل، هذه النصيحة الأبرز، والأهم التي كشف عنها مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية سميح ساويرس.

من الذاكرة.. سميح ساويرس يكشف كيف حقق أول مليون جنيه في حياته: "سر نجاحي عدم التعجل" #العربية_مصر pic.twitter.com/FgBc0IXvVm — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) May 10, 2024

وأوضح في مقابلة مع العربية أنه حقق أول مليون جنيه في حياته بعد عودته من ألمانيا حين أسس مصنعاً لصناعة القوارب في مصر وكان الوحيد حينها.

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وعن سر نجاحه، قال إن السر يكمن في عدم التعجل على الربح، وبالتالي يضاعف هذا الربح وإن كل ما يكون المشروع طويل الأجل كل ما كان عدد المنافسين يقل فيكسب أكثر.

كما أضاف أن الخطر هو التركيز على الغنى السريع، مشيراً إلى أنه لا يحب المنافسة ولا المخاطرة، وأنه يحب أن يكون اللاعب الوحيد في الملعب.

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم

يذكر أن ساويرس ولد في القاهرة في 28 يناير/كانون الثاني 1957 وهو الابن الأوسط بين ثلاثة أبناء لأنُسي ساويرس، مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم.

حصل على دبلوم الهندسة الاقتصادية من جامعة برلين التقنية عام 1980، ومتزوج ولديه 5 أطفال.

وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية (ODH.SW)، وهي شركة تم تأسيسها في سويسرا ومدرجة في البورصة السويسرية.

وتُعتَبَر أوراسكوم القابضة للتنمية هي شركة رائدة في مجال تطوير مجالات متكاملة تشمل الفنادق، والفيلات، والشقق الخاصة، والمرافق الترفيهية مثل ملاعب الغولف، والمراسي والبنية التحتية الداعمة.

وتنتشر محفظة أوراسكوم القابضة للتنمية الاستثمارية المتنوعة الخاصة بهذه المجالات على مدى تسع دول رئيسية هي: سويسرا، ومصر، والجبل الأسود، وإنجلترا، وجزيرة موريشيوس، وسلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والأردن، والمغرب.

كما تمتلك المجموعة حالياً 35 فندقاً، بها 8135 غرفة وأكثر من 1000 غرفة قيد التطوير في بلدان مختلفة.

وتعمل الشركة على ثماني أماكن هي: أندرمات في سويسرا، وأربعة في مصر: الجونة، وطابا هايتس، وهرم سيتي ومكادي. ومنتجع "كوف" في الإمارات العربية المتحدة، وجبل السيفة وشاطئ صلالة في سلطنة عمان.

أحد كبار المساهمين في أوراسكوم للإنشاء والصناعة

ساويرس هو أحد كبار المساهمين في أوراسكوم للإنشاء والصناعة (OCI N.V.) ومقرها الحالي هولندا والتي تُعَد مُنتِجا عالميا للكيماويات المعتمدة على الغاز الطبيعي، كما أنها مقاول هندسي وإنشائي لمشاريع واستثمارات في جميع أنحاء أوروبا، والأميركتين، وآسيا، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيما يُعد أيضاً أحد المساهمين الكبار في لافارج (LG.FP)، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال مواد البناء وشركة رئيسية في إنتاج الأسمنت والركام والصناعات الخرسانية، تعمل في 64 دولة ومدرجة في بورصة باريس.

بالإضافة إلى ذلك، فساويرس عضو في مؤسسة ساويرس، التي تأسست في أبريل 2001، بمنحة من عائلة ساويرس بهدف التنمية الاجتماعية.