مدير مصري يفاجئ أحد موظفيه بحفل زفافه.. وهدية غربية

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فاجأ مدير مصري أحد موظفيه بحضور حفل زفافه وتقديمه هدية غريبة، أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

في التفاصيل، فوجئ العريس محمود ناصر عطية، الذي يعمل في الخارج، بحضور مديره في الشركة حفل زفافه بإحدى قاعات الأعراس في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية شمال مصر، من دون أن يخبره مسبقاً.

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واكتملت المفاجأة، التي أدهشت العريس والحاضرين، بتقديم المدير هدية مالية على هيئة "أعقاد"، احتوت على كميات كبيرة من الأوراق النقدية، وتطويق عنق الشاب بها.

ليست الأولى

فيما تفاعل رواد وسائل التواصل مع الفيديو المتداول، حيث اعتبر البعض أن اللفتة جميلة وطريفة، بينما رأى آخرون أنه كان يمكن للمدير أن يقدم هديته في ظرف مغلق بدلاً من تلك الطريقة.

من جهته، قال مدير القاعة، عصام علي، لـ"العربية.نت" إنه هو الذي اقترح على المدير أن تكون هديته للعريس بهذا الشكل.

كما أشار إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى، فقد حدثت مواقف مماثلة من قبل، لافتاً إلى أن الجميع يبحث عن طرق ولفتات جديدة لتقديمها خلال حفلات الزفاف.