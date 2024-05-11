حادث مروع بمصر.. مصرع وإصابة 15 شخصاً وتهشم 16 سيارة

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شهد طريق رئيسي في مصر حادثا مروعا صباح اليوم السبت أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، كما تهشم عدد من السيارات، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة المرور لساعات.

وتلقت السلطات بلاغا بوقوع تصادم مروع على الطريق الدائري عند منطقة المعادي جنوب القاهرة، في الطريق القادم من منطقة التجمع اتجاه المنيب، حيث دهست شاحنة "سيارة نقل" محملة بالرمال عددا من السيارات على الطريق، بلغ الحصر المبدئي لها 16 سيارة.

وتوقفت الحركة المرورية على الطريق لساعات قبل أن تقوم السلطات بإزالة آثار الحادث، ورفع الرمال التي غطت جنبات الطريق، ورفع السيارات المهشمة، فيما سارعت سيارات الإسعاف بنقل الجرحى للمستشفى.

السائق فر هارباً

وبدأت السلطات التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وألقت القبض على سائق الشاحنة كما أخطرت النيابة لتولي التحقيق.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن شاحنة "تريلا" ثانية محملة بالرمال، فقد سائقها السيطرة عليها ما أدى إلى اصطدامها بـ 16 سيارة ميكروباص وملاكي ونقل، ونتج عنها إصابة 11 شخصا ووفاة 4 آخرين وفر قائدها هاربا.









ورفعت أوناش المرور، حطام حادث تصادم سيارات الطريق الدائري وتم تجنيب الكثافات المرورية ورفعها من الطريق وسحب سيارات الحادث إلى جانب الطريق وتم فتح الطريق أمام حركة المرور.

ويستمع حاليا رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان حول واقعة اصطدام الشاحنة بمجموعة من السيارات أعلى الطريق الدائري لكشف ملابسات الحادث بالكامل، وفقا لوسائل إعلام محلية.