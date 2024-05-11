مفاجأة بقضية عصام صاصا.. ثبت تعاطيه المخدرات

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قررت الجهات القضائية في مصر ضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا في واقعة اتهامه بدهس أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائري بالطالبية جنوب العاصمة المصرية، بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي ثبوت تعاطي صاصا للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته، أثناء حادث الدهس، وقتله للمجني عليه عن طريق الخطأ.

وقبل أيام غادر المطرب قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه كفالة مالية قدرتها النيابة العامة، الاثنين الماضي.

وكان مطرب المهرجانات الشهير قد دهس بسيارته أبا لـ 4 أطفال في حادث على الطريق الدائري ما تسبب في وفاته.

من جانبها، قالت سامية عبدالغفار محامية المطرب إن الاتهام الذي وجه له هو القتل الخطأ، مؤكدة أنه يعيش حالة نفسية صعبة بسبب الحادث الذي لم يتوقع حدوثه، مشيرة إلى أن الضحية مر أمام سيارة المطرب بشكل مفاجئ.

وتابعت أن الطريق كان مظلما والإضاءة ضعيفة، وكان المتوفى يسير في مكان ليس مخصصاً لعبور المشاة، ولا يوجد به رصيف، موضحة أن المطرب كان يسير على سرعة ما بين 70 أو 80، وحاول تفاديه من دون جدوى.