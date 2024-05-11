7 جراحات في 21 يوماً.. تأييد حبس طبيب تسبب بعاهة لمذيعة مصرية

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قضت محكمة مصرية اليوم السبت، بتأييد حكم حبس المتهم المتسبب في عاهة للإعلامية المصرية إيمان الحصري، عامين مع الشغل.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية قد حكمت على الدكتور "م .غ"، بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

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خطأ طبي مروع

وكان المتهم قد أجرى عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري حيث تسبب المتهم في تعرض الأخيرة لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد أن يودي بحياتها.

يذكر أن المتهم حكم عليه في العديد من القضايا المشابهة، حيث عرّض العديد من المرضى للخطر.

بداية الواقعة

وتعود الواقعة إلى إبريل من العام 2021 حيث دخلت المذيعة الشهيرة إلى أحد المستشفيات لإجراء جراحة في الأمعاء والقولون، وتدهورت حالتها بشكل مفاجئ وسريع كاد يعرضها للموت.

وتبين أن الطبيب الذي أجرى الجراحة ارتكب خطأ طبيا ما أدى لمعاودة إخضاعها لجراحة جديدة لإصلاحه، لكنه تسبب في عدة أخطاء أخرى أدت لخضوع المذيعة لـ 7 جراحات متتالية في 21 يوما.

وكانت الإعلامية إيمان الحصري غادرت إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية بسبب الخطأ الطبي الذي تعرضت له.

من هي إيمان الحصري؟

إيمان الحصري تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبدأت عملها كمراسلة لقناة "النيل للأخبار" في 2002 ثم شاركت في عام 2006 في تقديم برنامج "البيت بيتك"، وفي عام 2007 سافرت لفلسطين للعمل كمراسلة حربية لقناة "النيل للأخبار".

عملت في فضائيتي "صدى البلد" و"المحور "، وتعمل حاليا في فضائية "دي إم سي" .