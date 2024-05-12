هل تذكرون صيدلي حلوان؟.. توصية من النقض بحق قاتليه

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أوصت نيابة النقض في مصر في تقريرها الاستشاري - غير الملزم للمحكمة- برفض الطعون المقدمة من 7 متهمين في واقعة احتجاز وتعذيب الصيدلي ولاء سعيد لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته بمنطقة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة.

وتنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة لـ 5 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لاثنين آخرين.

تعذيب لإرغامه على تطليق زوجته الثانية

وأوصت نيابة النقض في رأيها (الاستشاري غير الملزم) بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 24 مايو 2023، حيث إنه بهذا التاريخ قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة 7 متهمين لارتكابهم واقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه ولاء سعيد لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين و15 سنة لـ5 آخرين بتهمة قتل صيدلي حلوان.

وشملت أدلة الثبوت بحق المتهمين الاعترافات التي أدلى بها ستة منهم بارتكاب الاعتداءات بحق المجني عليه عبر توثيق يديه والتعدي عليه ضربا، فضلا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

كان النائب العام قد أحال المتهمين السبعة محبوسين احتياطيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة.

التعدي عليه بعصى خشبية

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي بإيعاز من زوجته، وهي المتهمة الأولى، وهددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرّضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلاً عن اتهامهم باحتجاز المجني عليه وتعذيبه وتوثيقه والتعدي عليه ضرباً بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وكانت الجريمة البشعة قد شغلت المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لقي الصيدلي مصرعه بعد إلقائه من شرفة منزله بالقاهرة على يد زوجته وعائلتها.

وأثارت الجريمة حالة واسعة من الغضب بين رواد مواقع التواصل، مطالبين بحق الضحية ومعاقبة الجناة، خاصة أنه كان يعمل خارج البلاد وعاد إلى مصر لقضاء الإجازة.