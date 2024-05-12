إسلام البحيري: "تكوين" تحترم المؤسسة الدينية ولا تصطدم مع الأزهر.. ومستحيل نعمل فتنة

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أكد إسلام البحيري، عضو مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، أن "تكوين" تحترم كل الأديان وليست في صدام مع الأزهر أو الكنيسة.

وأوضح البحيري أن "تكوين" مؤسسة ثقافية تهدف إلى إرساء قيم التسامح بين الأديان والجماعات والمجتمع، وهدفها تحريك المياه الراكدة في المجتمع.

محاربة التطرف

وقال البحيري في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة"إم بي سي": "نحن هنا لمساعدة المؤسسة الدينية في محاربتها للتطرف".

وأضاف البحيري أن "تكوين" مؤسسة فكرية ثقافية وليست مؤسسة دينية، وتهدف إلى تعزيز دور المفكر العربي، ولا تمس الثوابت الدينية، مشددا على أن من أهم أهدافها هو إرساء أساسيات الحوار.

وتابع "الفكر يتصل بكل مناحي الثقافة، وجزء من الثقافة الفكر الديني ومناقشته".

إصدار أحكام مسبقة

وذكر أن القائمين على المؤسسة قلقون من الأحكام المسبقة التي أصدرها البعض، مضيفًا: "هناك كلام مرسل واتهامات غير موجودة وبغيضة وليس عليها دليل، نحن لا نصدم المجتمع أو نمس الثوابت ولا أي شيء، لكن الفكر عملية نقدية.. مش ممكن نجرم الفكر".

ولفت إلى أن "مناقشة الفكر على مدار الـ10 سنوات الماضية، أدى إلى نوع كبير من الاستنارة وضغط على أصحاب الآراء الرجعية"، متابعا: "نحن نناقش الموروث بكل أدب وكياسة، ولو في كيانات ترد علينا نريد التواصل معهم وإثراء الحوار".

كما علق إسلام بحيري، عضو مجلس أمناء مؤسسة "تكوين" للفكر العربي، على الخطأ الذي وقعت به إحدى الباحثات العاملات في المؤسسة بشأن أبناء السيدة خديجة.

تصيد أخطاء

وأضاف خلال اللقاء ببرنامج الحكاية: "ده تصيد، إحنا عاوزين ننتج شيئًا جيدًا للمجتمع، (تكوين) بناء خير لو تُرك وسُمع جيدا.. مش عاوزين غوغائية".

ولفت إلى أن "الباحثة المتحدثة في الفيديو صغيرة وواعدة"، قائلًا إن "من تصيد لها الخطأ لم يعلم أن السيدة خديجة تزوجت رجلين قبل النبي محمد (عليه الصلاة والسلام)، وأنجبت فتاة تُدعى هند، وولدين اسمهما هند وهالة".

وأكمل: "الخطأ وارد والأخطاء الصغيرة لا تؤثر في كيان كبير أو باحثة واعدة، بالطبع عندنا لجنة علمية مكونة من 3 أفراد تراجع الفيديوهات، لكن في الآخر عملية المراجعة بشرية وتفتقد للكمال".

انتقادات لمفتي الجمهورية

ونوه أن الدكتور علي جمعة، مفتي الديار الأسبق، تعرض لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أفكار أثارها في برنامجه "نور الدين"، خلال شهر رمضان الماضي.

وأردف: "الراجل تسامح وقال آراء تنشئ فكرة جيدة عن التسامح في الإسلام، الغوغاء لم يعجبهم مفتي مصر.. هل الحل نمشي وراء الغوغاء؟ أحد أهم أدوارنا أننا ننقل الفكر إلى مرحلة أخرى أكثر رحابة، ونهدف لتحريك المياه الراكدة".

مؤسسة تكوين

يذكر أن مؤسسة "تكوين" نظمت يومي 4 و5 مايو الجاري مؤتمرها الأول بالمتحف المصري الكبير، بحضور نخبة من المفكرين والمثقفين العرب، وبرعاية من الدولة المصرية.

يشار إلى أن مؤسسة "تكوين الفكر العربي"، ومقرها القاهرة، تضم في عضوية مجلس أمنائها عددا من المفكرين العرب، وهم الدكتور يوسف زيدان، والدكتور فراس السواح، وإبراهيم عيسى، والدكتورة وألفت يوسف، والدكتورة نادرة أبي نادر، وإسلام البحيري.