السيسي يوجه "خلية أزمة تطورات غزة" بتكثيف إجراءات منع التصعيد

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أعلن مصدر مصري رفيع المستوى، أن الرئيس المصري يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بغزة، ويتابع مع خلية الأزمة المعنية الموقف لحظة بلحظة.

وقال المصدر، اليوم الأحد، إن الرئيس المصري وجه بتكثيف الإجراءات اللازمة لمنع مزيد من التصعيد في القطاع.

وقف إطلاق النار

وقبل ساعات، تلقى الرئيس المصري اتصالا هاتفياً من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تضمن استعراض مستجدات الأوضاع في قطاع غزة على كافة الصعد، بما في ذلك الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار، واتفاق للهدنة في القطاع، وما تتطلبه الظروف الراهنة من تضافر كافة الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة الحالية.





وبحث الجانبان خلال الاتصال تجنب توسيع دائرة الصراع، فضلاً عن ضمان الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإغاثية لكافة مناطق قطاع غزة بشكل مستدام وبلا عوائق، لاسيما مع انهيار المنظومة الإنسانية وتعرُض أهالي القطاع لمخاطر المجاعة والأوبئة، الأمر الذي يتطلب ضرورة استمرار الدعم الكامل لعمل وكالة "الأونروا" التي تقوم بدور محوري في دعم الشعب الفلسطيني.

العواقب الإنسانية للعمليات العسكرية الإسرائيلية

وأعلن المتحدث الرسمي لرئاسة مصر المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن الاتصال تضمن كذلك التحذير من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، التي تمثل عائقاً خطيراً أمام انتظام عمليات خروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة العمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وذلك للحيلولة دون تفاقم الصراع، وإرساءً للاستقرار والتعايش بين شعوب المنطقة.