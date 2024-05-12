بمناسبة إعادة افتتاحه.. أهم محطات تطوير مسجد السيدة زينب في القاهرة

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مسجد السيدة زينب هو أحد أكبر وأشهر مساجد القاهرة عاصمة مصر، وينسب إلى حفيدة رسول الله (محمد صلى الله عليه وسلم) زينب بنت علي بن أبي طالب.

ويقع المسجد والضريح في مصر في مدينة القاهرة بحي السيدة زينب، ولم يسجل التاريخ تحديدا موعد دقيق لبناء المسجد، ولكن يروى أن المسجد بني على قبر السيدة زينب من عام 85 هجرية.

اهتمام من أسرة محمد علي باشا

واهتمت أسرة محمد علي باشا بالمسجد اهتماما بالغا وتم تجديد المسجد عدة مرات، حيث جدد المسجد في سنة 951 هـ/1547م، ثم أعاد تجديده مرة أخرى الأمير عبد الرحمن كتخدا عام 1171 هـ/ 1768م، وبنى مقام الشيخ العتريس الموجود الآن خارج المسجد ونقش على المقصورة "يا سيدة زينب يا بنت فاطمة الزهراء مددك".

وفي عام 1940م هدمت وزارة الأوقاف المصرية المسجد القديم تمامًا، وأقامت المسجد الموجود حالياً، وبالتالي فالمسجد ليس مسجلًا كأثر إسلامي، وكان المسجد وقتها يتكون من سبع أروقة موازية لجدار القبلة يتوسطها صحن مربع مغطى بقبة، وفي الجهة المقابلة لجدار القبلة يوجد ضريح السيدة زينب رضي الله عنها محاط بسياج من النحاس الأصفر، وتعلوه قبة شامخة.

وفي عام 1969 ضاعفت وزارة الأوقاف مساحة المسجد.

وفي نوفمبر من العام 2022، أعلن حي السيدة زينب، عن خطة لتطوير حي السيدة زينب بشكل كامل، وذلك بهدف استعادة الحي العتيق لمظهره الحضاري والتاريخي الذي عرف به على مدار سنوات طويلة مضت.

خطة لتطوير حي السيدة زينب

وكان تطوير مسجد السيدة زينب من ضمن خطة التطوير التي أعلنت عنها المحافظة، ضمن خطة كبرى لتطوير المساجد التاريخية في مناطق القاهرة المختلفة، مثل مسجد الحسين، ومسجد السيدة نفسية.

وافتتحت وزارة الأوقاف المصرية مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، أمام المصلين يوم الجمعة 29 مارس 2024، وذلك بعد الغلق المؤقت، بينما استمر غلق الضريح والمقام إلى حين الانتهاء الكامل من تطويره وتجديده.

تطوير شامل

إلى أن قام الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، بافتتاح مسجد السيدة زينب، بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والسياسية.

وحرص القائمون على التجديد على أن يكون التصميم على أحدث طراز إسلامي، فالرخام مزخرف بشكل محفور بارز داخل الحوائط، ما يعطي لحوائط المسجد المنظر الجمالي العتيق.

يذكر أن جميع الحلي الداخلي للمسجد من الرخام المحفور بطريقة حرفية غير موجود في مسجد آخر.

ويحتل مسجد السيدة زينب مكانة كبيرة في قلوب المصريين، خاصة من مريدي آل البيت بزيارة المسجد، كدليل منهم على محبتهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام، ليكون درة تاج مساجد آل البيت بالقاهرة.