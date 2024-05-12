صاحبة المقام.. الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بعد تطويره

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افتتح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، مسجد السيدة زينب، بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والسياسية.

جاء الافتتاح بعد الانتهاء من عملية التطوير التي شهدها المسجد، ضمن خطة تطوير وتجديد مساجد آل بيت النبي، صلى الله عليه وسلم، وذلك بحضور السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند.

أعمال تطوير المسجد

وقام الرئيس السيسي عقب وصوله بأداء صلاة "تحية المسجد"، وبثت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية فيلما قصيرا عن أعمال تطوير المسجد.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بسلطان طائفة البهرة ضيفا على مصر، موجها له التحية والتقدير والشكر على المشاركة في افتتاح تطوير الأضرحة الخاصة بالإمام الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مسجد السيدة زينب "مشاركتكم ومساهمتكم مقدّرة جدا ولها دلالة على حب آل البيت، ومصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة ممن مروا على مصر، وهناك تطوير لعدّة مساجد بداية من القلعة حتى السيدة نفيسة".

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المولى عز وجل أكرم مصر بزيارة آل بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مضيفا: "عندما بحثوا عن مكان للاستقرار فيه والاحتماء به، كانت وجهتهم مصر".

"من فضل الله على مصر"

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره، أن آل البيت وجدوا في مصر الأمن والأمان الذي كانوا ينشدونه، وهذا من فضل الله على مصر".











من جانبه قال مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة، موجها حديثه للرئيس السيسي، "أسأل الله أن يبارك لكم في هذه الفترة الرئاسية الجديدة ويجعل صالح عملكم محسوبًا من الحسنات الجارية التي تبقى فضائلها تستمر خيراتها".

وأضاف سلطان طائفة البهرة: "أتضرع إليه أن ينعم على مصر وأهل مصر بنعمة الأمن والاستقرار والازدهار والسلام، وأن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء وبلاء".

ويحتل مسجد السيدة زينب مكانة كبيرة في قلوب المصريين، خاصة من مريدي آل البيت بزيارة المسجد، كدليل منهم على محبتهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام، ليكون درة تاج مساجد آل البيت بالقاهرة.