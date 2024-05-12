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الفتاة المصرية

فيديو لمصرية حاصرتها النيران وحدها ونجت بأعجوبة

القاهرة – مايسة السروي
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في فيديو مثير تداوله رواد مواقع التواصل في مصر، نجت فتاة مصرية من الموت بأعجوبة بعد أن حاصرتها النيران في شقتها بالطابق العاشر.

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حادثة مؤلمة

وكشف الفيديو قيام الفتاة بالاستغاثة بالمارة والجيران لإنقاذها من النيران التي اندلعت في شقتها بمنطقة الأميرية شرق القاهرة، حيث كانت بمفردها في المنزل ولم تستطع الخروج من باب الشقة، فلجأت للنافذة.

وقالت الفتاة وتدعى منه محمد الجندي وتبلغ من العمر 20 عاما لـ"العربية.نت"، إنها تدرس في كلية الإعلام وكانت بمفردها في المنزل حيث كانت تستعد للذهاب للجامعة وقت نشوب الحريق الذي اندلع إثر ماس كهربائي في مشترك، وفوجئت بحدوث انفجار تبعه حريق وعلى الفور اتصلت بوالدها الذي كان في الخارج ولم يصدق ماحدث.

كما أضافت أن النيران امتدت لكل أرجاء الشقة واقتربت منها وكادت تشوه وجهها فاضطرت للهروب إلى النافذة،، واستغاتت بالجيران والمارة لإنقاذها، مضيفة أنه ولسوء الحظ صادف نشوب الحريق انقطاع الكهرباء، فصعد الجيران والمارة بصعوبة وحاولوا إخماد النيران دون جدوى.

وتابعت أن شقيقها اقترح على ضابط الشرطة الذي وصل برفقة قوات الإنقاذ محاولة تسلق النوافد من الشقق المجاورة لانتشالها وإنقاذها، وهو ما تم بالفعل كما شوهد بالفيديو ونجحت في الانتقال من نافذة لأخرى من الطابق العاشر، مشيرة إلى أنها عاشت لحظات من الرعب خشية سقوطها في أي لحظة.

مشهد رعب

إلى ذلك، أكدت أنها نجت بأعجوبة بعد مشهد رعب مثير خطف القلوب.

وكانت خلال لحظات تسلقها النوافذ تسمع أصوات انفجارت الأجهزة الكهربائية في شقتها.

وبعد نجاتها فوجئت بانتشار الفيديو على مواقع التواصل ورواجه بكثافة.

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