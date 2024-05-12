لتأمين مورد هام.. ماذا يجري بامتداد طريق الضبعة في صحراء مصر؟

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على بعد نحو 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر جنوب مصر، يقع أكبر مشروع لتأمين غذاء المصريين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية والخضراوات والفواكه، وهو مشروع مستقبل مصر الذي يزين صحرائها الغربية وتحديدا على امتداد طريق محور روض الفرج والضبعة الجديد.

ويعد المشروع الذي يشرف عليه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث من المقرر استصلاح مليون وخمسين ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة البالغة 2.2 مليون فدان.

"العربية.نت" في زيارة خاصة لمشروع الضبعة

وتفقدت "العربية.نت" و"الحدث.نت"، عددا من تلك المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، وتهدف إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وتصدير الفائض للخارج ما يساعد في تقليل الاستيراد وتوفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين.

ترجع بداية المشروع إلى يوليو من العام 2017 حين وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبدء فورا في تنفيذ المشروع لتأمين غذاء المصريين، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، واستيعاب نسبة كبيرة من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى المساهمة في تعظيم الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال زيادة الصادرات الزراعية.

من مشروع الضبعة - خاص للعربية.نت

من مشروع الضبعة - خاص للعربية.نت











إحداث إضافة نوعية للرقعة الزراعية في مصر

وفي حديث خاص لكل من "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أوضح العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تفاصيل أكثر عن المشروع وأهميته، قائلا: "إنه يتم خلال الزراعة تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية اللازمة لسلامة العمّال والموظفين، وتقوم وزارة الزراعة بتقديم الدعم الكامل ونقل الخبرات للمشروع، بالإضافة لتسهيل وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، وتوصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية ومواني التصدير البرية والجوية".

وأشار الغنام إلى أن القيادة السياسية وجهت بمواصلة التنفيذ المُحْكَم لكافة مكونات المشروع الحالية والمستقبلية، بما يضمن استيعابه لمسار التنمية والتطور العمراني، وما يتبع ذلك من كثافة لحركة النقل والتجارة، مشيراً إلى أن مشروع الدلتا الجديدة بوجه عام، يهدف إلى إحداث إضافة نوعية للرقعة الزراعية في مصر، وسد الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية المختلفة، وتحقيق الأمن الغذائي.

الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية

وأكد مهندس شاهين حامد، مدير الإدارة الزراعية بجهاز مستقبل مصر، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أنه وبالتعاون مع الشركات الزراعية الكبرى تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية وتمهيد الطرق الداخلية، وحفر آبار مياه جوفية، ومحطات وشبكات كهرباء ومخازن مستلزمات الإنتاج ومبان إدارية وسكنية، لافتا إلى أنه يتم الاعتماد على أفضل أنواع الري الحديث لترشيد استهلاك المياه والأسمدة وللحصول على أجود إنتاج من المحاصيل والفواكه والخضراوات.

وأضاف أنه يتم خلال المشروع توفير الميكنة الزراعية بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية، للوصول للاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل، وفتح فرصة للتصدير للسوق الأوروبي والسوق العربي.

وأشار المهندس حامد إلى أن ما يظهر أهمية هذا المشروع هو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من وقف استيراد بعض المحاصيل ونقص بعض السلع، فضلا كذلك عن وجود حالة من انعدام الأمن الغذائي في دول العالم، وتجسد ذلك خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليها من توقف حركة النقل وغياب بعض المحاصيل.

حصد ثمار المشروعات

من جانبه، أوضح يوسف صقر أحد العاملين في الإدارة الزراعية بالجهاز، أنه يجري حالياً حصد ثمار هذه المشروعات، حيث يتم حصاد محصول القمح والبطاطس والبنجر والبصل، لافتاً إلى وجود العديد من المستثمرين الوطنيين المشاركين باستثماراتهم في المشروع، ومؤكدا أنه يحق لأي مستثمر الحصول على أراض كحق انتفاع لمدد تصل إلى خمسة عشر عاماً أو لموسم زراعي أو موسمين حسب الرغبة بشرط الجدية.

يشار إلى أن من أهم المحاصيل الاستراتيجية والغذائية التي يوفرها المشروع القمح والذرة الصفراء والشعير والبطاطس والبنجر والفراولة وعباد الشمس والفاصوليا البيضاء والبطاطا والبصل والبسلة والجزر والخيار وفول الصويا فضلا عن الموالح والتي تشمل البرتقال واليوسفي والليمون والجوافة والمانجو.