مصر.. انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية وإنقاذ 9 أشخاص
العقار قديم، وكانت تقطنه 7 أسر، فيما، وصدر له منذ فترة قرار إزالة، وتأجل تنفيذه لأسباب مختلفة
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انهار منزل مأهول بالسكان، الأحد، بحي كرموز في مدينة الإسكندرية المصرية على ساحل البحر المتوسط.
ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج 9 أشخاص ضمنهم أطفال، ويتم البحث حاليا عن رجل وسيدة بداخل العقار المتهدم.
وتتواصل عمليات البحث في محاولة للوصول إلى أي مواطنين تحت الأنقاض
والعقار قديم، وكانت تقطنه 7 أسر، فيما، وصدر له منذ فترة قرار إزالة، وتأجل تنفيذه لأسباب مختلفة.
وفور انهيار العقار، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، كما توجهت قيادات من المحافظة والأمن إلى مقر العقار.
وتسبب انهيار العقار في تهشم عدة سيارات وتضرر أخرى في الشوارع المحيطة. وتحرر المحضر اللازم لتتولى النيابة العامة التحقيقات.
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