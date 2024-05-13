"دا بيت ربنا".. السيسي يرد على منتقدي تكلفة تطوير مسجد السيدة زينب

دقيقتان للقراءة

علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على المنتقدين لتكلفة تطوير وترميم مسجدي السيدة زينب والحسين، قائلا: "بيت ربنا ميتعملش إلا صح".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من حصاد مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وقيادات الدولة :"اللي عنده شقة ولا فيلا بيحاول يخليها زي الفل وأنا لما أجي أعمل بيت ربنا أعمله أي كلام!".

الرئيس #السيسي يرد على منتقدي تطوير مساجد آل البيت السيدة زينب والحسين: "اللي عنده شقة ولا فيلا بيحاول يخليها زي الفل وأنا لما أجي أعمل بيت ربنا أعمله أي كلام!" pic.twitter.com/2bZapLDxP7 — ON (@ONTVEgy) May 13, 2024

وأشار إلى أنه لا يصح أن يقوم بعمل أي شيء إلا بأقصى جهد في أقل وقت، موضحا "الأقل سعر ما أمكن ثم الأقل في الوقت ".

تطوير مساجد آل البيت

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد افتتح، صباح أمس الأحد، مسجد السيدة زينب، بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والسياسية.

جاء الافتتاح بعد الانتهاء من عملية التطوير التي شهدها المسجد، ضمن خطة تطوير وتجديد مساجد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بحضور السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند.

وخلال افتتاح المرحلة الأولى من حصاد مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم الاثنين، نوه الرئيس المصري "أن مشروع مستقبل مصر بحجم 4 محافظات كبار وتنفيذه فى وقت قصير، والتصنيع الزراعي يوفر العديد من المنتجات المهمة، وأننا نعمل على توفير فرص عمل من أرباح المشاريع المتاحة للمستثمرين، والقطاع الخاص مهم جدا في ظل معدلات الأداء المتقدمة والكفاءة في الإدارة".

وأردف: "إن الدولة تنفذ المصانع للتخلص من مخالفات المدابغ ونحقق قيمة مضافة، والمشروعات التي تنفذها الدولة أحد أهدافها توفير فرص العمل، ونسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية في المشروعات الزراعية".

مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

ويعد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وطبقا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولى على مساحة 100 فدان.