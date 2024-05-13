مأساة عائلة مصرية بتركيا.. غرق شقيقين ببحيرة كانا يلهوان قربها

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شهدت بحيرة في منطقة "كاياباشي بباشاك شهير" في ولاية إسطنبول التركية، حادثاً مأساوياً وقع مساء أمس الأحد عندما كانت تتنزه عائلة مصرية في المنطقة التي يتردد إليها السوّاح عادة.

وفي التفاصيل، غرق طفلان شقيقان، فيما نجا شقيقهما الثالث من الغرق في بحيرة بمنطقة كاياباشي ببشاك شهير عندما كانوا جميعاً يلعبون في مكانٍ قريب من البحيرة.

وذكرت وسائل إعلامٍ تركية أن الطفلين ينحدران من مصر، ويدعيان باسل (11عاماً) وفارس (7 سنوات). وكانا يقيمان مع والدتهما بعد وفاة والدهما منذ سنوات.

ووقع الحادث بالضبط عند حوالي الساعة السابعة مساءً وفق التوقيت المحلي لتركيا، حيث دخل الأشقاء الثلاث، البحيرة لإخراج كرة كانوا يلعبون بها بعدما ركلها أحدهم عن طريق الخطأ بالبحيرة.

وذكرت مواقع إخبارية تركية أنه بعد فترة، خرج أحد الأشقاء من الماء، بينما لم يعُد الشقيقان الآخران رغم أن أحدهما صرخ لطلب النجدة قبل أن يختفي بالبحيرة.

وقام بعض الأشخاص في المنطقة بإبلاغ السلطات المحلية بالحادث. وتم استدعاء فرق الإنقاذ والإطفاء والشرطة والصحة وفريق البحث والإنقاذ تحت الماء التابع لبلدية إسطنبول الكبرى (إيساك) إلى مكان الحادث، وقد تم العثور على جثتي الطفلين بعد ساعاتٍ طويلة وتمّ نقلهما إلى المشرحة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات.

وذكر مصدر من الجالية المصرية بإسطنبول لـ"العربية.نت" أن والدة الطفلين تعيش حالة من الصدمة الآن بعدما فقدت اثنين من أبنائها قبل ساعات.

من جهته أفاد مجلس إدارة الجالية المصرية في تركيا أنه تم نقل الجثمانين إلى الطب الشرعي ببكركوي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم الدفن في مقابر شملار القريبة من مكان إقامة والدة الطفلين.