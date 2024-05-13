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إسلام البحيري من اللقاء مع برنامج الحكاية
إسلام البحيري من اللقاء مع برنامج الحكاية

مناظرة حول "تكوين" بين عبد الله رشدي وإسلام البحيري.. وعمرو أديب سيعلن المنتصر

مؤسسة "تكوين" نظمت يومي 4 و5 مايو الجاري مؤتمرها الأول بالمتحف المصري الكبير، بحضور نخبة من المفكرين والمثقفين العرب، وبرعاية من الدولة المصرية

القاهرة - العربية.نت
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أعلن الإعلامي عمرو أديب الإعداد لإجراء مناظرة بين الشيخ عبدالله رشدي باحث الدعوة بوزارة الأوقاف، والباحث إسلام البحيري عضو مجلس أمناء مبادرة "تكوين"، عبر برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" بشأن مؤسسة "تكوين".

وكان الداعية الإسلامي عبدالله رشدي، قد أعلن قبلها قبول دعوة إسلام البحيري للمناظرة من خلال برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

وقال رشدي في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" وكذلك منصة "إكس": "طرح أمس عمرو أديب اسمي لإجراء حوار بيني وبين تكوين، وقد أبدى إسلام البحيري استعداده، وأنا أيضاً مُستَعِد متى حُدِّدَ الوقتُ لذلك إن شاء الله في ضيافة عمرو في برنامجه".

"إبراهيم عيسى أم الداعية محمد حسان؟"

من جانبه، أجاب إسلام البحيري الباحث والمفكر وأحد الأعضاء المؤسسين لـ"تكوين"، عن سؤال الإعلامي عمرو أديب حول "من يثق الناس به أكثر، الكاتب إبراهيم عيسى أم الداعية محمد حسان؟".

وكان إسلام البحيري، عضو مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، أكد في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، أن "تكوين" تحترم كل الأديان وليست في صدام مع الأزهر أو الكنيسة.

وأوضح البحيري أن "تكوين" مؤسسة ثقافية تهدف إلى إرساء قيم التسامح بين الأديان والجماعات والمجتمع، وهدفها تحريك المياه الراكدة في المجتمع.

يذكر أن آخر مناظرة بين إسلام البحيري وعبدالله رشدي كانت منذ 9 سنوات على قناة القاهرة والناس، وشهدت انفعالا حادا من قبل البحيري على رشدي، وحاول مقدم البرنامج حينها تهدئة البحيري بعد أن طالب البحيري من رشدي أن يعتذر له.

مؤسسة تكوين

يذكر أن مؤسسة "تكوين" نظمت يومي 4 و5 مايو الجاري مؤتمرها الأول بالمتحف المصري الكبير، بحضور نخبة من المفكرين والمثقفين العرب، وبرعاية من الدولة المصرية.

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يشار إلى أن مؤسسة "تكوين الفكر العربي"، ومقرها القاهرة، تضم في عضوية مجلس أمنائها عددا من المفكرين العرب، وهم الدكتور يوسف زيدان، والدكتور فراس السواح، وإبراهيم عيسى، والدكتورة ألفت يوسف، والدكتورة نادرة أبي نادر، وإسلام البحيري.

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