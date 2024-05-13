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حاويات نقل البضائع في مصر (رويترز) تجارة مصر مناسبة
حاويات نقل البضائع في مصر (رويترز)
اقتصاد مصر

وزير الصناعة: مصر تدرس التبادل التجاري بالعملة المحلية مع السعودية والإمارات والصين

دبي - العربية.نت
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قال وزير التجارة والصناعة، المصري أحمد سمير، إن التبادل التجاري بالعملة المحلية مع السعودية وتركيا والصين والإمارات ما زال في مرحلة الدراسة حتى الآن، وفق صحيفة "الشروق" المصرية.

وقال إن الاقتصاد المصري تخطى تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية كان أبرزها صعوبة تدبير العملة الأجنبية والذي كان له تداعيات على الصناعة والاستثمار، وكذا عدم استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية والتوترات الأمنية في دول الجوار، مشيراً إلى أنه بالرغم من هذه الصعوبات والتحديات فقد نجح الاقتصاد المصري في تجاوز الكثير منها، كما تحسنت المؤشرات الكلية للاقتصاد، حيث حقق القطاع الصناعي معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالي 2022-2023، كما بلغت صادرات مصر السلعية نحو 36 مليار دولار عام 2023، إلى جانب تسجيل الواردات انخفاض خلال العام الماضي.

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ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الحكومة خلال الفترة القادمة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة لتحقيق مستهدفات رئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، أبرزها زيادة الصادرات البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويًا على مدار 6 سنوات، وزيادة القيمة المضافة الصناعية إلى 20% سنويًا ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى الإجمالي إلى 5% وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.

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