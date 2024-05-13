إثر حادث.. وفاة يوسف أصغر مربي نعام في مصر

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انتشر منذ أمس الأحد اسم يوسف العادلي، الشهير بـ"أصغر مربي للنعام في مصر"، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ليتصدر ترند غوغل في مصر، عقب الإعلان عن وفاته صباح أمس في حادث مروع.

حالة من الصدمة والحزن سادت بين أصدقاء وأقارب يوسف العادلي عقب علمهم بخبر وفاته في حادث سير أعلى طريق شبرا بنها الحر، وتداول رواد مواقع التواصل صورا ليوسف مع النعام وصورة سيارته بعد أن تحطمت تماماً جراء الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين وفاة الشاب يوسف العادلى، المقيم بمنطقة ميت العطار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وهو من أشهر مربي النعام.

يذكر أن يوسف درس الهندسة الزراعية ولم يتوقف مشروعه عند مجرد تربية النعام فقط، بل حرص قبل وفاته على نشر خبراته التي اكتسبها في تربية النعام على الراغبين في بدء مشروعاتهم من خلال دورات تدريبية، بالإضافة إلى تجهيز وتأسيس مزارع النعام للمربين والإشراف عليها.

ولُقب الشاب يوسف العادلي مربي النعام بـ"أصغر رجل أعمال بمصر" حيث لم يكن يتخطى عمره الـ23 عاماً عندما بدأ مشواره بمشروعه الخاص. وبدأ يوسف مشروعه بنعامة واحدة قبل أن تكبر ويبيعها ثم يشتري برأسمالها عددا من النعام الصغير إلى أن أنشأ مزرعته الخاصة لتربية النعام.