ابتز الفتيات بصورهن العارية.. السجن 5 سنوات للهاكر الشهير "البنت الشقية"

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أسدل القضاء المصري الستار على واحدة من أكبر جرائم الابتزاز الإلكتروني في مصر، بإصدار حكمه بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه بحق "هاكر" استغل خبرته في مجال الحاسب الآلي لابتزاز عدد من الفتيات في عدة محافظات مصرية ودول أخرى.

وحكمت محكمة جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، على فني حاسب آلي، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مليون جنيه، لاستخدامه مواقع التواصل في انتهاك حرمة الغير والتشهير بالفتيات وابتزازهن.

ابتزاز الفتيات بصور عارية



وكشفت تحقيقات القضية، أن المتهم استغل خبرته الكبيرة في مجال الحاسب الآلي، في مطاردة الفتيات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة صغار السن منهن، وابتزازهن بتركيب صورهن على أجساد عارية أو في أوضاع مخلة، مهددا إياهن بنشرها بين أصدقائهن، ما لم يرسلن له المبالغ المالية التي يطلبها.

كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم باختراق حسابات الفتيات وحسابات أقاربهن للاستيلاء على بياناتهن وابتزازهن بها لتحقيق هدفه في جمع المال.

محادثات بالكاميرا.. وفيديوهات للابتزاز



كما قام المتهم بالتعرف على الفتيات عبر المنصات ودفعهن لفتح محادثات بالكاميرا، ثم تجميع تلك الفيديوهات لابتزازهن، للحصول على مبالغ مالية في مقابل عدم إرسالها لكل أصدقائهن على المنصات الاجتماعية وفضحهن.

وأوضحت التحقيقات أن البلاغات تعددت أمام مباحث الإنترنت وأمن المعلومات، من ضحايا المتهم، ليتشكل فريق بحث للتحقيق في القضية، وتبين أن المتهم يستغل الفتيات بعدة أماكن بالجمهورية، ويهددهن ويبتزهن، ما يهدد السلم الاجتماعي للضحايا وأسرهن، خاصة أن الفتيات في مقتبل أعمارهن، معظمهن طالبات إما في المرحلة الثانوية أو الجامعة.

تأمين إلكتروني لتضليل الأمن

وقامت أجهزة الأمن المعنية بالتنسيق فيما بينها، لرصد موقع المتهم، خاصة أنه اعتمد على تأمين إلكتروني عالي المستوى، وتبين أنه يستخدم برمجيات حديثة لإخفاء وجوده وتضليل جهات الأمن، حيث نجحت في ضبطه باستخدام التقنيات الحديثة، بعد تتبع حسابه الأصلي.

اختراق إلكتروني بدول أخرى لذات الغرض

وعثر مع المتهم عند ضبطه على أربعة أجهزة لاب توب حديثة، وثلاثة هواتف محمولة، ومبالغ مالية عن طريق التحويلات بلغت حوالي 270 ألف جنيه، وبعض العملات الأجنبية بلغت 3000 دولار، وتبين أنه اخترق أيضا مواقع إلكترونية بدول أخرى لذات الغرض، وأن الضحايا آثرن أن يرسلن له الأموال ليتقين شره.

حساب باسم "البنت الشقية"

وكشفت التحقيقات أيضا أن المتهم استخدم حسابا باسم "البنت الشقية"، ليستدرج الفتيات في محادثات بدعوى أنه صديقتهن، ليتمكن من خلالها من اختراق أجهزتهن وحساباتهن، وحتى حسابات أي شخص من طرفهن يسعى لحل الأمر معه، ثم يعيد استغلال المعلومات مرة أخرى للحصول على مزيد من الأموال.

وبعد اطلاع محكمة أمن الدولة العليا على أوراق القضية، ونظر جلساتها قضت في حق المتهم بحكمها المتقدم، منوهة إلى أنها استخدمت الظرف المشدد في عقابه، نظرا لخطورة الجريمة على الأمن والسلم الاجتماعيين.