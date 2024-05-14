مصر.. إطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني بمحاكم مجلس الدولة

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أعلن نائب رئيس مجلس الدولة المصري، تامر الدقاق، عن إطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني بشكل تجريبي في جميع محاكم مجلس الدولة على مستوى البلاد ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وتمثل تلك الخطوة المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي، والتي تشمل تحويل جميع الملفات الورقية إلى إلكترونية.

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تطبيق على الهاتف

كما أوضح الدقاق، في تصريحات لبرنامج "مع خيري" على قناة "المحور"، أن المنظومة الجديدة ستمكن المتقاضي من إنجاز جميع الإجراءات إلكترونياً من خلال تطبيق على هاتفه المحمول، بداية من رفع الدعوى، ومتابعة سير القضية، والاطلاع على المستندات المقدمة من الخصم، بما في ذلك تلقي إخطارات بمواعيد الجلسات.

وأضاف أن الشغيل التجريبي يبدأ اليوم بمحكمة القضاء الإداري في الدائرة التاسعة والمحكمة الإدارية لوزارة المالية، لمدة 3 أشهر قبل التعميم الكلي على جميع المحافظات.

فيما أكد استمرار عقد الجلسات في المحاكم بشكل فعلي، لكن باستخدام إجراءات إلكترونية دون الحاجة إلى الأوراق، مشيراً إلى أن عقد الجلسات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" سيكون في مرحلة لاحقة.