انهيار عقار من 4 طوابق بالإسكندرية.. والبحث عن مفقودين

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شهدت محافظة الإسكندرية في مصر، اليوم الثلاثاء، انهيار عقار مكون من 4 طوابق بشارع فؤاد بجوار منطقة النبي دانيال، وفور وقوع العقار توجهت الأجهزة المعنية وفرق الإنقاذ التابعة للحي إلى مكان العقار المنهار للبحث عن المفقودين.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم الشرطة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار عقار في الشارع المشار إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية رفقة رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين صحته، فيما يتم رفع آثار الانهيار، وتحرر المحضر اللازم لتتولى النيابة التحقيقات.

عقار قديم

وقبل يومين، كان منزل مأهول بالسكان، بحي كرموز في مدينة الإسكندرية المصرية على ساحل البحر المتوسط قد انهار أيضا، ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج 9 أشخاص ضمنهم أطفال.

يذكر أن العقار قديم، وكانت تقطنه 7 أسر، وصدر له منذ فترة قرار إزالة، وتأجل تنفيذه لأسباب مختلفة.