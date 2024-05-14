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الفنان صلاح عبد الله (أرشيفية)

فنان مصري لزوجته وبناته: إلغوا أوبر من حياتكن

القاهرة - مي عبد المنعم
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فيما لا يزال المصريون تحت هول الصدمة إثر خطف فتاة من قبل سائق "أوبر" ومحاولة اغتصابها يوم السبت الفائت، وجه الفنان صلاح عبد الله رسالة لزوجته وبناته بهذا الشأن.

حيث طالبهن بضرورة إلغاء التعامل مع شركة "أوبر" مهما كانت الظروف.

وكتب على حسابه في منصة "إكس" ليل الاثنين الثلاثاء: "بعد ما شفت حكاية عمرو أديب بعت رسالة لبناتي ومراتي في الغروب العائلي: "إلغوا أوبر من حياتكم مهما كانت الظروف" فهل تصرفت صح؟!".

لتنهال عليه التعليقات المؤيدة لرسالته. وأكد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن على كل من يخاف على أفراد عائلته أن يمنعهم من استخدام "أوبر".

هاشتاغ يغزو التواصل

يذكر أن شقيقة الفتاة كانت نشرت منشوراً على منصات التواصل قالت فيه إن أختها تعرضت للخطف ومحاولة الاغتصاب من قبل سائق أوبر بصحراء التجمع في 11 مايو.

فيما اجتاح هاشتاغ #stopusinguber منصات التواصل في البلاد، وأعادت القضية للأذهان مأساة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع.

بيان الداخلية

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أمس الاثنين ملابسات ما تداولته وسائل التواصل بشأن تعدي سائق بشركة نقل خاصة على سيدة بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغاً يوم 12 مايو من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي" اصطحبها قائدها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" ما أسفر عن إصابتها، إلا أنها تمكنت من الفرار.

كما أضافت أنه عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه، حيث اتضح أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

كذلك تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين بالواقعة. في حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أوبر تعلق

في المقابل علقت "أوبر" على الواقعة، حيث أدانت بشدة سلوك السائق الخطير، مؤكدة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة ضد السائق، بما في ذلك إيقاف حسابه على التطبيق. وأضافت أنه بمجرد إبلاغها بالحادث، تواصلت مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، وفق وسائل إعلام مصرية.

كما أردفت أنها تعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق، مشددة على أنها عازمة على مواصلة جهودها للتصدي لـ"كافة أشكال الاعتداء الجنسي والعنف".

يذكر أن حبيبة الشماع توفيت في منتصف مارس الماضي، متأثرة بإصابتها بعدما قفزت من سيارة سائق أوبر خشية من محاولة اختطافها، ودخلت في غيبوبة دامت 3 أسابيع قبل أن تفارق الحياة، فيما حُكم على السائق بالسجن المشدد 15 عاماً وتغريمه 50 ألف جنيه.

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