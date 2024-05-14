يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين".. ما السبب؟

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لا يزال الجدل مستمرا حول المؤسسة الفكرية "تكوين" في الشارع المصري، بين اتهامات ومغالطات، وشد وجذب، مادفع المؤسسة الى نشر بيانين لها خلال الساعات القليلة الماضية، كذلك فعل أحد ممثليها وهو الكاتب المصري يوسف زيدان.

نحترم المؤسسات الدينية

فقد أبدت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء استغرابها "من الهجوم العنيف الذي شنته جهات مختلفة على تكوين، التي تعد مبادرة للتثقيف العام، ودعوة للتفكير، وحاضنة للمفكرين، والكتاب العرب".

كما أضافت أنها لم تعلن أبدا أنها تصطدم مع المؤسسات الدينية، بل على العكس أكدت احترامها الكبير للمؤسسات الدينية في كل الوطن العربي

مثيرة للجدل..ام مثيرة للفكر

ولفتت إلى أن "تكوين تضم في هيكلها شخصيات يسمونها مثيرة للجدل، لكنها تصفها بالمثيرة للفكر، كما تضم أيضاً شخصيات ذات توجهات مختلفة، لكن جميعهم يلتقون معا تحت فكرة واحدة هي الدعوة للتفكير".

إلى ذلك، دافعت عن أهدافها وكوادرها،مؤكدة أنها "مؤسسة غير إقصائية و غير متطرفة، لا تكمم أفواه أعضائها لكنها تسمح بمساحات الحرية اللازمة للإبداع، والتفكير والاختلاف".

نفي لإجراء المناظرات

هذا وشدد على أنها "سعيدة بالحراك الفكري الذي خلقته بين مؤيد ومعارض، على الرغم من الشائعات و الهجوم والتكفير"

ونفت الأنباء حول إجراء مناظرات بين ممثليها وأشخاص من تيارات معارضة،

كما نفت أن يكون السبب رفضها للأسماء المطروحة لتك المناظرات، إلا أنها أوضحت أنها مع الحوار حول المفاهيم والأفكار التي تطرحها المؤسسة. و أضافت " الحوار مفتوح أمام الجميع، ولكن حول المواضيع التي تحددها المؤسسة وباستخدام الأدوات التي يوافق عليها مجلس الأمناء".

زيدان وتهديد بالانسحاب

بدوره، أكد الكاتب يوسف زيدان ، أحد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، انه لا صحة للأنباء حول عقد مناظرة بين عضو المؤسسة إسلام بحيري ، والداعية عبد الله رشدي .

وأضاف في تعليق على حسابه في فيسبوك " إذا أُقيمت هذه المناظرة المعلن عنها لأي سببٍ كان، فسوف أنسحب من عضوية مجلس أمناء المؤسسة، وأقطع صلتي بها".

كماأوضح أنه "ليس من مهام مؤسسة تكوين، عقد المناظرات بين المتخاصمين، ولا المواجهات بين المتخالفين، فقد ثبت بالتجربة أنه لا جدوى من الجدال الديني" على حسب تعبيره.

عصام زهيري وفاطمة ناعوت

وحول اعلان إحدى القنوات المحلية عن عقد مناظرة بين الكاتب عصام الزهيري والداعية الشيخ هاني الصالحي، نفى زيدان اي علاقة لمؤسسة "تكوين" بالزهيري، قائلا انه كان مجرد أحد الحاضرين مع مائتي شخص آخر للمؤتمر الافتتاحي الأول، وهو ليس عضوًا بمجلس أمنائها وليس مفوضًا بالحديث عنها.

كما أضاف أن "هذا ينطبق أيضًا على الكاتبة فاطمة ناعوت، وجميع المتحمسين لمؤسسة تكوين".

لا جدوى أم ضعف الحجة

في حين اعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هتلك البيانات "تدل على التخبط والخلافات بين أعضاء تكوين"

بينما أيد آخرون مواقف المؤسسة، مؤكدين على فكرة انه لا جدوى من الجدال وعقد المناظرات، التي يعتبر كل طرف فيها نفسه المنتصر دون الوصول الى نقطة إلتقاء.

يذكر أنه خلال المؤتمر الافتتاحي لتلك المؤسةة الأسوبع الماضي، وفي معرض سؤال زيدان للباحث السوري الشهير فراس السواح " عمن أفضل أنت أم طه حسين؟"، رد السواح قائلاً: "أنا وأنت أفضل من طه حسين"، ما أثار جدلاً وانتقادات تجاه تلك المؤسسة ما زال مستمراً، على الرغم من أن الأمر لم يكن أكثر من مزاح!