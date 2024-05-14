خاطف "فتاة التجمع" يعترف: أنا كنت عايز أتحرش بيها

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في جديد قضية التحرش والاعتداء على ما باتت تعرف بأنها "فتاة التجمع" من قبل سائق شركة شهيرة في مصر أثناء توصيلها إلى منطقة الشيخ زايد في التجمع الخامس، أقر الأخير بأنه كان يريد التحرش بها لكنها قاومته بشدة.

وقال سائق "أوبر" في اعترافاته أمام رجال مباحث قسم شرطة المقطم، "أيوة أنا كنت عايز أتحرش بيها".

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كما أضاف "أنا مكنتش قصدي أعورها بس أنا خوفت لما لقتها بتصرخ في الشارع وقتها فكرت أني أهرب من المكان علشان محدش يمسكني ويتم القبض عليا"، وفق ما نقلته صحيفة "المصري اليوم".

كما تابع "أنا فكرت بأني أنزل من العربية بحجة أني اجيب زجاجة مياه ولما وقفت جبت سلاح أبيض من الشنطة وفتحت باب السيارة الخلفي وكنت عايز أتحرش بيها أو اعتدي عليها ولكنها قاومتني وبعدها مفكرتش في أي حاجة غير أني اهرب وبس".

وكانت شقيقة الفتاة قد روت لبرنامج الحكاية على قناة "إم بي سي مصر"، تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن شقيقتها أخبرتها أنها كانت تسمع القرآن الكريم وفوجئت أن السائق وقف بها في منطقة فاضية وأخبرها أنه عطشان، وفجأة هجم عليها وفي يده سكين في داخل السيارة، مضيفة "أختي مسكت السكينة بإيديها، وقالتله هتقتلني ومش هتلمسني".

وختمت "أختي هربت من السيارة وجريت في الصحراء، وسائق شاحنة وقف ليها وأعطاها بطانية، وقالها إنتي أمانة".

بيان الداخلية

وكانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام سائق سيارة بمحاولة التعدي على سيدة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت الداخلية في بيان، مساء الاثنين، إن بلاغا وصل للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من فتاة بعد استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض، ما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

وأضافت أنه تم ضبط مرتكب الواقعة في حينه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أوبر تعلق

في المقابل علقت "أوبر" على الواقعة، حيث أدانت بشدة سلوك السائق الخطير، مؤكدة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة ضد السائق، بما في ذلك إيقاف حسابه على التطبيق. وأضافت أنه بمجرد إبلاغها بالحادث، تواصلت مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، وفق وسائل إعلام مصرية.

كما أردفت أنها تعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق، مشددة على أنها عازمة على مواصلة جهودها للتصدي لـ"كافة أشكال الاعتداء الجنسي والعنف".