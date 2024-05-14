واقعة صادمة في مصر.. طالب يصفع معلماً منعه من الغش

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
واقعة صادمة شهدتها مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية بمحافظة الغربية، في مصر.
حيث أقدم طالب على صفع معلم وضربه بعد منعه من الغش في الامتحان الثلاثاء.
فتح تحقيق
فيما أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن، توجيهاته العاجلة لمدير إدارة غرب طنطا التعليمية، بأهمية فتح باب التحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وتكثف الوزارة إجراءاتها سنوياً للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات على كافة المستويات، خاصة في امتحانات الثانوية العامة.
حبس وغرامات
يذكر أن القانون المصري رقم 205 لسنة 2020 حول مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ينص على عقوبات بالحبس لمدة قد تصل إلى 7 سنوات، وغرامات تصل إلى مئتي ألف جنيه، في حالات الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات.
يأتي ذلك كإجراءات رادعة للسيطرة على ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، والتي يشترك فيها الطلبة وعدد من أولياء الأمور في وقائع متكررة كل عام استوجبت تشديدات قانونية.
-
أبو الغيط: انتهاكات إسرائيل لا تمس الفلسطينيين وحدهمأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن ما تمارسه إسرائيل من ... العرب والعالم
-
بعد تشكيك إسرائيل.. الصحة العالمية "لا خطأ بعدد قتلى غزة"بعدما شككت إسرائيل في الأعداد، عبرت منظمة الصحة العالمية، عن ثقتها الكاملة في ... العرب والعالم
-
"عشنا فيلم رعب".. نازح سوداني يروي تفاصيل فراره إلى مصرعلى الرغم من اندلاع الحرب الدامية بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان قبل أكثر ... مصر