عبدالله رشدي يعلق على تهديد يوسف زيدان بالانسحاب من "تكوين"

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لا تزال مؤسسة "تكوين" المثيرة للجدل في مصر، تشهد عدداً من الاتهامات وشد وجذب حولها وحول مؤسسيها، فبعد أن أعلن يوسف زيدان أحد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أنه سوف يقوم بالانسحاب منها في حال تم عقد مناظرة بين عضو المؤسسة إسلام بحيري، والداعية عبد الله رشدي، خرج الأخير ليسخر من هذا التصرف.

ونشر الداعية عبدالله رشدي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، "‏عاجل: هددَّ يوسف زيدان بالانسحاب من تكوين في حال تمت المناظرة بين عبدالله رشدي وإسلام بحيري!!!"، متسائلا عن أسباب تهديد يوسف زيدان بالانسحاب، بتعليقه: "بِمَ تُفسِّرون ذلك!؟".

وتفاعل العديد من متابعي صفحة عبدالله رشدي على منشوره، ورد رشدي على أحد المعلقين قائلا "هذه المناظرة بداية سقوطهم شخصيا وليس تكوين.. هي كذلك إن شاء الله".

تهديد بالانسحاب

من جانبه، كان الكاتب يوسف زيدان، أحد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، قد أكد أنه لا صحة للأنباء حول عقد مناظرة بين عضو المؤسسة إسلام بحيري، والداعية عبد الله رشدي.

وأضاف في تعليق على حسابه في فيسبوك "إذا أُقيمت هذه المناظرة المعلن عنها لأي سببٍ كان، فسوف أنسحب من عضوية مجلس أمناء المؤسسة، وأقطع صلتي بها".

كما أوضح أنه "ليس من مهام مؤسسة تكوين عقد المناظرات بين المتخاصمين، ولا المواجهات بين المتخالفين، فقد ثبت بالتجربة أنه لا جدوى من الجدال الديني"، حسب تعبيره.

وحول إعلان إحدى القنوات المحلية عن عقد مناظرة بين الكاتب عصام الزهيري والداعية الشيخ هاني الصالحي، نفى زيدان أي علاقة لمؤسسة "تكوين" بالزهيري، قائلا إنه كان مجرد أحد الحاضرين مع مائتي شخص آخرين للمؤتمر الافتتاحي الأول، وهو ليس عضوًا بمجلس أمنائها وليس مفوضًا بالحديث عنها.

كما أضاف أن "هذا ينطبق أيضًا على الكاتبة فاطمة ناعوت، وجميع المتحمسين لمؤسسة تكوين".

لا جدوى أم ضعف الحجة

في حين اعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تلك البيانات "تدل على التخبط والخلافات بين أعضاء تكوين".

بينما أيد آخرون مواقف المؤسسة، مؤكدين على فكرة أنه لا جدوى من الجدال وعقد المناظرات، التي يعتبر كل طرف فيها نفسه المنتصر دون الوصول إلى نقطة التقاء.

يذكر أنه خلال المؤتمر الافتتاحي لتلك المؤسسة، الأسبوع الماضي، وفي معرض سؤال زيدان للباحث السوري الشهير فراس السواح "عمن أفضل أنت أم طه حسين؟"، رد السواح قائلاً: "أنا وأنت أفضل من طه حسين"، ما أثار جدلاً وانتقادات تجاه تلك المؤسسة ما زال مستمراً على الرغم من أن الأمر لم يكن أكثر من مزاح.